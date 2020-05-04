Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! İşte Mayıs ayı normalleşme planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Covid 19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye devleti ve milletiyle ortak bir mücadele ortaya koymuştur.

Hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızını başarılı bir şekilde kestik.

İyileşen hasta sayısı katlanarak artmakta, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretiyle vicdanları kanatan hiçbir görünü yaşanmadı.

Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm adımları bilinçli, kararlı bir şekilde attık.

Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık.

Çok daha kapsamlı olan üçüncü sosyal destek programıyla bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Biz bize yeteriz kampanyasına yapılan bağış 1 milyar 910 milyon lirayı buldu.

65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle sınırlarımız ötesinden hastalık taşınma riskinin önüne geçtik.

57 ayrı ülkeye yardım yaptık, destek verdik.

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını uluslararası toplumla iş birliği halinde sürdürüyoruz.

Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma kısıtlaması salgının yayılmasını ciddi oranda etkiledi.

83 milyon vatandaşımın her birine şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum.

Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmında bir buçuk ayı geride bıraktık.

Okuluna gidemeyen öğrencilerimizin, çalışamayan işçilerimizin ve yaşlılarımızın hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz.

Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz düzene dönemeycektir.

Salgının daha ne kadar süreceği henüz belli değil.

Evet normale döneceğiz yeni normal olacaktır.

Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve fiziki mesafeye riayet devam edecektir.

Uluslararası seyahatlerin ne zaman açılacağı belirsizdir.

NORMALLEŞME PLANI

Mayıs - Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.

İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tüm kurumlar ve işletmeler faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek.

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulamasını sürdürüyoruz.

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.

Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.

YKS 27-28 Haziran'da liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.

Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberlerdeki kurallara en üst düzeyde tutarsak bu süreç daha uzun olacaktır. Kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurabiliriz.

(Suriye) Güvenli bölgelerimizin taciz edilmesine saldırıların ve tacizlerin anlaşmalar hilafına artarak sürmesine daha fazla sabretmeyeceğiz.

Meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek, bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız.