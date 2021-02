Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklama! 2 müjde birden

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda güvenlikten sağlığa Türkiye'nin gündemindeki tüm meseleleri enine boyuna değerlendirdiklerini belirtti.

Bu çerçevede geçen günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde durduklarını aktaran Erdoğan, bu harekatta şehit düşen 3 asker ile PKK'lı teröristler tarafından alçakça katledilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz millete başsağlığı diledi.

Türkiye'nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, bu uğurda pek çok kayıplar veren, acılar çeken bir ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek, terör bataklığını kurutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve sosyal çalkantı ile boğuştuğu dönemlerin, terörün en çok azdığı yıllar olduğuna dikkati çekerek, 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütünün hem askerler, güvenlik güçleri ve diğer kamu görevlileri ile hem de sivil vatandaşlara karşı acımasız saldırılar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Örgütün bu dönemde yaptığı katliamlarda bebeklerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara kadar ayrım gözetmeksizin herkesi hedef aldığını ifade eden Erdoğan, milletin birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, devletin de tüm kurumlarıyla güçlü bir mücadele vererek gözünü kin ve kan bürüyen örgütün hedefine ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Erdoğan, bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgütün bir süre kendi kabuğuna çekildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler, 2013 yılından itibaren pek çok araç ile birlikte PKK'yı da yeniden harekete geçirdiler. Bu dönemde terör meselesini suhuletle çözüme kavuşturmak için tüm riskleri göze alarak çeşitli adımlar attık. Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin, yüreği yanmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye her türlü gayreti samimiyetle gösterdik. Buna rağmen milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne göz diken çevrelerle birlikte hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı. Özellikle 2015 temmuz ayından itibaren yoğunlaşan saldırılar çeşitli ilçelerimizin çukurlarla kuşatılmaya çalışılmasına kadar vardı. Sur, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit ilçelerimizde yaşanan hadiseler, güvenlik kuvvetlerimizin müdahalesi ile bastırılmıştır. Sadece bununla kalınmamış, sınırlarımız içinde kapsamlı terör operasyonları yürütülmüştür."

"Büyük ölçüde bertaraf edildi"

Bu saldırıların ardından gelen 15 Temmuz darbe girişiminin, terör olaylarıyla Türkiye'de oluşturulmak istenen iklimin asıl amacını ortaya serdiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." dedi.

Sadece 15 Temmuz gecesi 251 kişi şehit olurken 2 bin 734 kişinin yaralanarak gazilik unvanı ile şereflendiğini belirten Erdoğan, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmak için çok sayıda harekat gerçekleştirildiğini söyledi.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile süren bu harekatlar sayesinde Türkiye'nin Suriye sınırlarının önemli bir bölümünü güvenli hale getirdiklerini vurgulayarak, Irak sınırının ötesinde de terör örgütünün Türkiye'ye sızmasını önlemek üzere kalıcı üs bölgeleri oluşturduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin temmuz 2015 yılından bugüne kadar sınırları içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur. Yine bu dönemde terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştır. Buna mukabil aynı dönemde yurtiçinde 6 bin, yurtdışında 6 bin 900 olmak üzere 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. Bu operasyonlarda 1300'e yakın terörist yaralı, yine 1300'ü aşkın terörist sağ ele geçirilirken 2 bin 243 terörist de teslim olmuştur. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi bulmuştur. Bir başka ifade ile terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bir bölümü bu 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir."

"Kimsenin şüphesi olmasın"

"Elbette tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna birden değişmeyiz ama milletimizin her bir ferdinin, ülkesinin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda karşısındaki ister terörist olsun ister darbeci, gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada rakam olarak ifade ettiğimiz her bir şehidimizin, her bir gazimizin, hatta her bir teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Biz ne Batılılar gibi insanı metalaştıran ne PKK ve DEAŞ benzeri sapkın örgütler gibi körü körüne ölümü yücelten ne de FETÖ'cüler gibi iradesini tek kişinin eline teslim eden bir anlayışa sahibiz. Medeniyetimizin temelinde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır. Önceki akşam UNESCO Yunus Emre Yılı programında bir kez daha rahmetle andığımız büyüklerimiz bize hep 'önce insan' demeyi, hayata insan merkezli bakmayı öğütlemiştir. Evet, bizim ezanımız, bayrağımız, vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olduğunda gözümüz dünyayı görmez. Evet, bizim dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir millet olarak tarihimiz şanla, şerefle, zaferle doldur. Evet, biz, inancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilik ile müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz. Bu vasıfları diğer toplumlardan ayırt edici özelliklerimiz olarak iftiharla da taşırız ama bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim sırtımızda kendi çıkarı için dünyanın kalanını ateşe atma bencilliğinin kamburu yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız."



Erdoğan, Türkiye'yi kimi zaman tarihiyle kimi zaman da yürüttüğü harekatları ve izlediği politikalarla yargılamaya kalkanların hiçbirinin geçmişinin ve bugününün temiz olmadığını vurguladı.

"Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki, önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sırça köşklerinizin en küçük bir krizde, en küçük bir sarsıntıda, en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz. Eminim sizler de farkındasınız. Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık, Allah'ın izniyle nicelerini de sapasağlam atlatırız. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık, zalimin yanında yer almadık, zalime teslim olmadık." diye konuştu.

Her zaman mağdura kucak açtıklarını ve mazluma el uzattıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hakkını arayanla birlikte olduk, hukukunu koruyanın safını tercih ettik. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Somali'de, Filistin'de, Irak'ta, Bosna'da, Kıbrıs'ta bunu yaptık. Velhasıl müdahil olduğumuz her yerde aynı onurlu tavrı gösterdik. Bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik. Bu bedeli yeri geldi sokaklarımız karıştırılarak ödedik, yeri geldi siyasi kaos denemesiyle ödedik. Yeri geldi terör örgütleri sınırlarımız içinden ve dışından üzerimize salınarak ödedik. Yeri geldi darbe girişimiyle ödedik. Yeri geldi ekonomik tuzaklarla ödedik. Yeri geldi uluslararası alanda haksız, hukuksuz baskılara maruz kalarak ödedik ama hiçbir zaman eğilmedik, hiçbir zaman diz çökmedik, hiçbir zaman teslim olmadık. Milletimizle birlikte bir olduk, iri olduk, diri olduk, hep birlikte kardeş olduk ve önümüze çıkan tüm engelleri birer birer aşmayı başardık.

Bugün Türkiye, geleceğine her zamankinden çok daha büyük umutlarla bakmaktadır. Bugün Türkiye, kendine her zamankinden çok daha fazla güvenmektedir. Bugün Türkiye, bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru öyle lafta değil, bizzat sahada adım adım yürümektedir. Bugün Türkiye, yönetimleri ne derse desin dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların gönlünde taht kurmuştur. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda tüm bu hususlarda ülkemizi çok daha ilerilere taşımış olacağız."

"Terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi olarak takdim edemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bütünlüğü ve milletin birliği ile ilgili kritik bir konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusu ile hareket etmesini beklemenin en tabii hakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalplerinden kopup gelen bir hisle, tam tarifini yaparak, amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, bu ülkenin siyasetçisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek bir siyasi kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti kendi resmi hesabından PKK ile irtibatlarını belgeleyen bir paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı 'hesap vereceksiniz' diye tehdit ediyor. Terbiyesize bakın. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki; asıl bu millet sizden onca şehidimizin, onca gazimizin hesabını soracak. Hem de öyle bir soracak ki bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek.

Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı. Peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan, tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil. CHP'nin başındaki adamcağız, hayatının bir bölümü memuriyetle, kalan kısmı siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa bunca yıldır CHP'nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Buna rağmen böyle sorular sorabiliyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız. Söylediklerine bakarak her şeyden önce bu zatın, PKK terör örgütünün nasıl bir alçak yapı olduğundan, bugüne kadar hangi katliamları yaptığından, kimlerden destek aldığından, insanlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığından habersiz olduğunu anlıyoruz. Yine bu zatın, terörün uluslararası boyutundan, terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından, uluslararası ilişkilerin görünen ve görünmeyen boyutlarıyla nasıl yürüdüğünden zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz."

"Yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler"

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonun sorumlusunun, Başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu belirten Erdoğan, "Bunlar kendilerini herhalde bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için, bunun için olsa gerek, geçmişte Suriye'den Karabağ'a, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler." dedi.

Milletle birlikte gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak, gerektiğinde büyük çatışmaları göze alarak, gerektiğinde tüm güçleriyle haykırarak, gerektiğinde de sessizce bu harekatları gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların, yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı ve devleti suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip tam tersine her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların, acı verici bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor.

Halbuki dün Milli Savunma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız bizzat gidip operasyonla ilgili hem CHP'nin başındaki zatı hem de İYİ Parti Genel Başkanını bilgilendirdiler. Ayrıca bakanlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm milletvekillerimize de konu ile ilgili gereken izahatı verdiler. Yapılan bilgilendirme toplantısının hemen ardından CHP Grup Toplantısında sergilenen pespayelik, söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir. Geçtiğimiz çarşamba günü grup toplantımızda CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkili hale getirecek kadar alçalabilen süfli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum. Böyle bir konuyla huzurlarınıza çıkmak mecburiyetinde kaldığım için de bizleri dinleyen her bir vatandaşımdan helallik istiyorum. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma özellikle bunları da hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ



Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza bunları hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin yeni başarılı hikayelerini mühendislerimiz, bilim insanlarımızla birlikte yazacağız. Milli teknoloji vizyonumuza sımsıkı sarılıyoruz. Milli uzay programının milletimizle heyecan ile karşılandığını görmek bizi memnun etti. Ay'a ulaşmak uzaya bir Türk göndermek gibi hedefler birkaç adım ötemizdedir. Türkiye'nin otomobili de son surat devam ediyor. Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu inşa edildi.

Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji ile anlık verileri elde etmek için bir anlaşma gerçekleştirildi.



ÇİFTÇİLERE MÜJDE



Tedarik zincirlerinde yaşanan aksiliklere rağmen üretim sektörümüz tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada IMF önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte üreterek büyüyen Türkiye için durmak bilmeden

çalışan sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl 169 buçuk milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktık.



Sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Destek ve teşviklerle bu sıkıntıyı rahatlamak çabası içindeyiz. Kısa çalışma ödeneğini Mart ayı sonuna kadar uzattık. Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla

iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Son kabine toplantımızda okullarımızda kademli olarak yüz yüze eğitime geçişi milletimizle paylaştık. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf çıkarken, kimi şehirler sıkıntının ciddi durumlarda olduğunu gördük. Tedbirlere uyarak bu musibetin üstünden

hep beraber geleceğiz.



"KADEMELİ NORMALLEŞME MART'TA"



Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli

normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Sokak kısıtlaması il bazlı ele alınacak. Restoran kafe ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur ve hassas davranırsa normalleşme takvimi o derece hızlı ilerleyecektir. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.