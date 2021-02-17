• 17 Şubat 2021 - 20:00 • Son Güncelleme:
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: İşte yeni normalleşme kararları
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarında çiftçiler için de müjdeler vardı. Kafe ve restoranların ne zaman açılacağını sorusuna da açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. İşte detaylar...
• 17 Şubat 2021 - 20:00 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kısıtlama kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Koronavirüs ile mücadelede yol haritasına dair flaş kararları açıkladı. Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağını sorusuna açıklık getirdi.
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Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" sözlerine yer verdi.
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KORONA TABLOSU BELLİ OLDU
Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.
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ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Erdoğan'ın açıklamalarında çiftçiler içinde müjdeler vardı. Erdoğan "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz." dedi.
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