Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köprü talimatı

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 140. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Bazı bakanlar, bakan yardımcıları, il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantıda İl Başkanı Belgin İba söz aldı.

Kongreleri soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongrelerin güzel geçtiğini ifade eden İba, desteklerinden ötürü hem Erdoğan'a hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür etti.

İba, Karaağaç'a ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanması konusunda desteklerini istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un katılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yardımcısı Dursun'a "Mehmet Müezzinoğlu beyin adı verilen köprü kısa sürede tamamlansın" şeklinde talimat verdi.

Başkan İba da Edirne halkı adına Erdoğan'a teşekkür etti.

KANAL EDİRNE İÇİN TEŞEKKÜR

İl Başkanı İba, Edirneliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal Edirne projesi için de teşekkür etti.

İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 bin 800 metre uzunluğundaki 50 metre genişliğindeki projenin bölgedeki taşkınların önlenmesinde önemli bir sigorta olduğunu bu önemli katkı için Edirne halkı adına teşekkürlerini arz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, hafta sonu Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la görüştüğünü konunun taşkınlar üzerine olduğunu söyledi.

Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya Edirne’den AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Canbaz katıldı.