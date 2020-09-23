23.09.2020 - 12:03 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceği bildirildi. Video konferans yöntemiyle yapılacak olan görüşme saat 18:00’da gerçekleştirilecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yapacağı da açıklandı.