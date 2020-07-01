Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin, "Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur." diye konuştu.

"AĞUSTOS AYININ SONUNDAN İTİBAREN KONGRELERİMİZE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor." diyen Erdoğan, "Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Toplantımızın hemen ardından Astana Süreci ile ilgili olarak, Türkiye-İran-Rusya ile bir araya geliyoruz. Bu görüşmemizi de aynı şekilde özellikle İdlib'de, Suriye'de ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağımız görüşmeyi yapacağız. O nedenle sizlerle bir arada olamadık. 3'lü toplantıyı yapmak zorundayız.

Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak takdirle izleniyor.

Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik izlediği kısıtlama politikaları siyasidir. Bunların da üstesinden geleceğiz. Normalleşme takvimi ile birlikte tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı. İçeride ve dışarıda kötümserlik havası estirseler de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Haziran ayı ile ilgili ilk veriler, bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor. Temmuz ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

Salgında ara verilen tüm ticari faaliyetler başladı. Birileri kötümserlik havası estirse de ülkemize güveniyoruz. 2020'yi inşallah herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

Irak'ta terör örgütünün üs olarak kullandığı yerleri birer birer temizliyoruz.

Ülkemizin güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonları salgın döneminde de kesintisiz sürdürdük. Libya'nın meşru hükümetinin, ülkenin birliği, bütünlüğü için yönettiği mücadeleyi destekliyoruz. Kimi devletlerin darbecilere kol kanat germesini ibretle takip ediyoruz.

Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacak, uluslararası meşruiyet çerçevesinde hareket etmeyi sürdürecektir. Bazılarının hâlâ sömürgeci reflekslerinden kurtulmaması kendi ayıplarıdır.

Seçimlerde aldığımız oyun potansiyelimizin sadece bir bölümünü oluşturduğunu asla unutmuyoruz.

AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. AK Parti umudun adı olmuştur. Halktan kopuk bir il başkanı asla AK Parti'ye yakışmaz. Sosyal medya önemli ancak yüz yüze iletişimin yerini tutamaz.

Seçimler siyasi partilerin karne günleridir. Önümüzde 2023'e kadar çalışabileceğimiz geniş bir kitle var.

Her an ve her yerde insanlarının gönül kapılarını açma gayreti içinde olmalıyız. Aksi takdirde milletimize mahçup olmanın yanında, koskoca bir medeniyet davasına zarar vermiş duruma düşeriz. Genel Başkanından üyesine kadar AK Parti'nin tüm mensupları bu şuurla hareket etmek zorundadır. Herkesi kucaklamayan bir il başkanı tasavvur edemiyorum. Halktan kopuk bir il başkanı asla AK Parti'ye yakışmaz.

AK PARTİ KONGRELERİ

Ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Amacımız ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayıp il kongrelerimize geçmektir. İl kongrelerimizi de 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da 7. Olağan Büyük Kongre tarihimizi de açıklayacağız. Bu süreçte kadrolarımızı değer merkezli siyaseti ilke edinmiş, çalışkan, gayretli, kabiliyetli arkadaşlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Adeta ilmek ilmek örerek 2023 kadrolarımızı oluşturuyoruz.

Yolunu şaşıranlar dışında AK Parti ailesinden tek bir ferdin azalmasını istemeyiz.

ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK ÇİRKİN PAYLAŞIM

Bazı konular var ki üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür, böyle can acıtıcı bir mesele ile karşı karşıyayız.

Berat Bey evladının sevincini yazdığı sosyal medya mesajıyla komuoyuyla paylaştı. Sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, bazı alçaklar içlerinde kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzelliği kirletmeye çalıştı.

İşledikleri suçun hesabını elbette soracağız.

Hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecekler.

Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını ve kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medyanın bir düzene sokulması şart.