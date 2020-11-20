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20.11.2020 - 12:05 |

Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak' dedi.

Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz. Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız

Türkiye salgınla mücadelede pozitif yönde ayrışarak farkını ortaya koymuştur. Ekonomik sıkıntıları iş birliği ve dayanışmayla aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.

Bizimle anayasa çalışması yapmaya yanaşmayanların daha sonra karanlık mahfillerle çalışmalar içine girdiği ortaya çıktı.

Meclisimiz 3 ayrı reform paketini hayata geçirdi. 

Biz reformlara ara vermedik, değişim iradesini hiç bırakmadık. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. En kısa sürede Meclis'e getireceğiz.

Son dakika... Merkez Bankasının faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklama

(Merkez'in faiz kararı)

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak.

Türkiye'ye güvenen herkese kazanan iklim oluşturuyoruz. Özellikle üretim ve ihracatın ana sektörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor.

İş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim.


Son dakika... Merkez Bankasının faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklama

Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz.

Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için hareket edenlere desteğimiz sürecek. Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz.

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