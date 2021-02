Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemizin gündemindeki tüm meseleleri değerlendirdik. Gara harekatı ile ilgili ayrıntılar üzerinde durduk. Bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek terör bataklığını kurutmaya çalıştık. Örgütün yaptığı katliamlarda bebeklerden çocuklara ayrım gözetilmeksizin herkes hedef alınmıştır. Devletimiz gözünü kin ve kan bürüyen örgütün hedefini ulaşmasını engellemiştir. Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin, çocuklar yetim kalmasın diye her türlü gayreti samimiyet ile gösterdik. Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler 2013'ten itibaren PKK'yı yeniden harekete geçirdiler. Terör örgütü yeniden eylemlere başladı. 2015 Temmuz ayından itibaren yoğunlaşan saldırılar, çukur kazılmasına kadar vardı. Bu saldırıların ardından 15 Temmuz darbe girişimi oluşturulmak istenen asıl iklimin amacını ortaya çıkarmıştır.



TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Güney sınırlarımız boyunca terör koridorunu kırmak için çok sayıda harekat gerçekleştirdik. Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur. Terör örgütünün ülkemize sızmasını önlemek için kalıcı üsler oluşturduk. Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu. Biz ne batılılar gibi insan metalaştıran, ne de ölümü yücelten bir anlayışa sahip değiliz. Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Tarihimiz şanla ve şerefle doludur. Bizim elimizde hiçbir masumun kanı yoktur. Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki, önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Biz hiçbir zaman zalim olmadık, zalimin yanında olmadık. Biz her zaman hakkını arayanla birlikte olduk.



HDP'YE TEPKİ: TERBİYESİZLİĞE BAK



PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayan terör yardakçılarına diyoruz ki, sizden bu millet şehidimizin ve gazimizin hesabını soracak. CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, tamamı yanlış zırvayı arka arkaya sıraladı. CHP'linin başındaki adamcağız, kasetle gelmiş de olsa, bunca yıldır CHP'nin başkanlık koltuğunu hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır. Söylediklerine bakarak bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak bir yapı olduğundan habersiz olduğunu anlıyoruz. Sözlerinin arkasında başka niyet ararız. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanları, yaşanan hadise konusunda devletimizi suçlama konusundaki can hıraş çabayı ibretle takip ediyoruz. Kürsüden bize parmak sallama riyakarlıkları sadece midemizi bulandırıyor.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ



Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza bunları hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin yeni başarılı hikayelerini mühendislerimiz, bilim insanlarımızla birlikte yazacağız. Milli teknoloji vizyonumuza sımsıkı sarılıyoruz. Milli uzay programının milletimizle heyecan ile karşılandığını görmek bizi memnun etti. Ay'a ulaşmak uzaya bir Türk göndermek gibi hedefler birkaç adım ötemizdedir. Türkiye'nin otomobili de son surat devam ediyor. Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu inşa edildi.

Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji ile anlık verileri elde etmek için bir anlaşma gerçekleştirildi.



ÇİFTÇİLERE MÜJDE



Tedarik zincirlerinde yaşanan aksiliklere rağmen üretim sektörümüz tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada IMF önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte üreterek büyüyen Türkiye için durmak bilmeden

çalışan sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl 169 buçuk milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktık.



Sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Destek ve teşviklerle bu sıkıntıyı rahatlamak çabası içindeyiz. Kısa çalışma ödeneğini Mart ayı sonuna kadar uzattık. Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla

iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Son kabine toplantımızda okullarımızda kademli olarak yüz yüze eğitime geçişi milletimizle paylaştık. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf çıkarken, kimi şehirler sıkıntının ciddi durumlarda olduğunu gördük. Tedbirlere uyarak bu musibetin üstünden

hep beraber geleceğiz.



"KADEMELİ NORMALLEŞME MART'TA"



Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli

normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Sokak kısıtlaması il bazlı ele alınacak. Restoran kafe ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur ve hassas davranırsa normalleşme takvimi o derece hızlı ilerleyecektir. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.