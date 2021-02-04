MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki önemli görüşme
ABONE OL
04.02.2021 - 09:39 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki önemli görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi. İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

    Saniye saniye izliyorlar! 'Sürekli hareket halinde'Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen yıl 18 Ekim'deki sağanak yağışın neden olduğu selin ardından fay hattı üzerinde büyük yarık ve çukurlar oluştu. Fay hattı üzerine GPS takip sistemi kuran uzmanlar, saniye saniye izledikleri fayın yılda 10 santimetre hareket ettiğini tespit etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için flaş açıklama

    Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için flaş açıklama

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    Güvenlik kameraları boyadı! Silahlı başından vurdu

    Güvenlik kameraları boyadı! Silahlı başından vurdu

    Sıradaki Haber