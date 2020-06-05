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05.06.2020 - 12:15 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

 

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması





 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamayı iptal ettiğini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu.
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