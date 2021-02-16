Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Karadeniz ve Trabzon'u özlemişiz.

Ankara dönecek inşallah çalışmalarımıza orada devam edeceğiz.

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

GARA'DAKİ PKK KATLİAMI

Sivilleri katledecek kadar alçak bir örgüt. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatın geleceğimiz açısında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Katliama katliam diyemeyen çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun da foyası ortaya döküldü. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Onlar Allah yolunda, vatan yolunda şehadete yürüdüler.

Kendi refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları kendini belli ediyor. Ey Batı neredesin. Niye sesiniz çıkmıyor?

Durmak yok yola devam bu böyle bilinsin.

Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti.

BAKANLAR AKAR VE SOYLU'NUN CHP VE İYİ PARTİ'Yİ ZİYARETİ

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarım CHP'yi ve İYİ Parti'yi ziyaret edip bilgilendirme yaptılar. Bahçeli, 'Biz size inandık, gelmenize gerek yok' dedi.

Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Güvenlik güçlerimizle onlara nefes aldırmayacağız. Bu davayı kimse çökertemez. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ PROGRAM

Bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davamız, Malazgirt zaferinden sonra sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe" programımız var. Bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları fethiyle, gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz bile yoktur.

Geçtiğimiz 18 yılda Cumhuriyet tarihinin katbekat fazlası eseri kazandırdık. Her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımlar attık. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı Sürmeneli hemşerilerimin eseri olarak ortada.

UZAYA GÖNDERİLECEK KİŞİ

Bu çalışmanın ötesinde kim kazanırsa onu uzaya göndereceğiz. Bu bir bayan da erkek de olabilir. Kim kazanırsa o.

TRABZON'A YAPILAN YATIRIMLAR

Türkiye'yi asırlara sari kalkınma ve demokrasi mücadelesinde en ileri seviyeye çıkardık. Önümüzde 2023 hedefleri var. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecek bir ülke bırakacağız. Son 18 yılda Trabzon'a 35 katrilyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde şehrimize 2952 adet derslik, Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. 8794 kişilik yurt binaları hizmete açtık. 500 kişilik yurdumuzun inşası, 1500 kişilik yurdumuzun projesi devam ediyor.

41 bin kişilik stadyum ile 62 spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahiplerine 2 katrilyon lira kaynak aktardık. 15'i hastaneden oluşan 52 sağlık tesisi yaptık. Trabzon Şehir Hastanemizin inşasına başladık. 6 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. 8 bin 732 konutu tamamladık. 683 konutun inşası sürüyor. Akçaabat Hizmet Bahçesi'ni açtık. Bölünmüş yol uzunluğunu 262 km'ye çıkardık. Tünelleri, köprüleriyle Kanuni Bulvarı Yolu ile Akyazı-Sahilyolu bağlantılarını tamamlıyoruz. Yapımı 24 saat kesintisiz süren Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Trabzon Limanı'nı onardık. Atasu Barajı'nı şehrimize kazandırdık.

Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.