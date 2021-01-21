Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nedim Urhan'a ziyareti sonrası dikkat çeken yorum

CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El ayrıntıları aktardı;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli görüş ziyaretleri aslında yeni değil. Uzun zamandır geçmişte de ziyaretler yapıyordu. Milli görüş cephesinden hiç kopmadı demek doğru olabilir. Ama son dönem dikkat çeken bir trafik var. Özellikle Oğuzhan Asiltürk ziyaretiyle başladı. Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Milli görüşün önemli isimlerinden biriydi. Bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada da bu görüşmenin yine aslında bir ittifak çerçevesinde olduğunu ifade etti. Tabi bu açıklamanın ardından 'bu görüşmeler devam edecek mi?' sorusu aslında Ankara'da sorulmaya başlamıştı. Görünen o ki bu görüşmeler devam etti ve edecek gibi görünüyor.

NEDİM URHAN'A ZİYARET

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu yine milli görüş camiasının önemli isimlerinden biri Nedim Urhan ile görüştü, evinde ziyaret etti. Tabi sosyal medya hesapların üzerinden bu görüşme, ziyaret duyuruldu. Dikkatlerde bir anda yeniden milli görüş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ziyaret trafiğine çevrildi. Tabi önümüzdeki süreçlerde bu ziyaretler devam edecek mi, etmeyecek mi? bizler de takip ettik, merak ettik. Sorduğumuzda ziyaretlerin devam edeceğini ifade ettiler ilgili kaynaklar, yetkiler. Tabi ilk olarak gözlerin çevrildiği isim Recai Kutan. Daha önce Saadet Partisi'nde genel başkanlık yapmıştı. Yine milli görüşün önemli isimlerinden. Kısa bir süre içinde yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recai Kutan ile görüşebileceği ifade ediliyor.

Nedim Urhan ziyaretinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu hafta içinde bir cenazeye katıldı. Sosyolog Nur Vergin'in cenazesine katılmıştı. Bu cenazeden çıkınca Necmettin Erbakan'ın mezarını da ziyaret etti. Buradan fotoğraflar da paylaşıldı Cumhurbaşkanı dua okurken. Bu da milli görüş cephesine dikkat çeken bir mesajdı aslında. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi.

ZİYARETLER SAADET PARTİSİ'NDE NASIL YORUMLANIYOR

Tabi süreç içerisinde bu ziyaretler Saadet Partisi içinde nasıl yorumlanıyor? Bunu sorduk... Aslında Saadet Partisi'nde bu ziyaretler olumlu yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli görüşçülerle görüşmesi olumlu bir şekilde yorumlanıyor. Bunların devam etmesi gerektiği Saadet Partisi içinde de savunuluyor. Ancak bunların bir ittifak görüşmesi olup olmadığı noktasında Saadet Partisi şu aşamada bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Tabi Saadet Partisi içinde de 2 ayrı nokta var. Birincisi Millet İttifakı içerisinde kalınması gerektiğini savunanlar var. Aynı zamanda CHP ile Millet İttifakı ile görüşmenin yanlış olduğunu savunan da var Saadet Partisi içinde. Tabi bu ittifaktan ayrılması gerektiğini savunanlar ve ayrılmaması gerektiğini savunanlar süreç içerisinde nasıl bir yol açacak bunu da biraz zaman gösterecek.

AK PARTİ KONGRELERİ

AK Parti'de kurultay yaklaşıyor. AK Parti'de il kongreleri bitmek üzere. Yoğun bir il kongreleri mesaisi var. Şubat ayı içinde bitmesini bekliyoruz. AK Parti'nin daha sonra Büyük Olağan Kongresi var. Bu Büyük Olağan Kongre'de de özellikle parti yönetiminde yer alacak bazı isimlerin milli görüş tabanından gelen isimler olabileceği ifade ediliyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adım atması da parti yönetimine milli görüşten isimleri alması da elbette önemli bir adım olacaktır. Tabi kongrenin Mart ayı başında yada Mart ayı içinde yapılacağının beklendiğini de ifade edelim. O zaman çıkacak listede milli görüşçülerin olup olmadığı veya ağırlığının ne kadar olduğu daha da netleşecek.

Ancak şu an Ankara kulislerinde konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle milli görüş tabanından gelen isimleri partide görev vereceği yönünde. Tabi bunlar ittifakları değiştirir mi, etkiler mi? Bunu da ancak seçim yaklaştıkça net bir şekilde görebiliriz.