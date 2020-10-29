29.10.2020 - 15:46 | | milliyet.com.tr / AA
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Fransız halkına baş sağlığı diliyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentindeki saldırılar sonrası açıklamalarda bulundu. Fransız halkına başsağlığı dileyen Kalın, 'Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Kalın, şunları kaydetti:
"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."
Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.