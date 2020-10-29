Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Fransız halkına baş sağlığı diliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Kalın, şunları kaydetti:

"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."