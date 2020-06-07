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07.06.2020 - 17:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bizans bayrağı tepkisi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Limanosl'daki skandal görüntüye tepki gösterdi. Camiye asılan Bizans bayrağına çok sert tepki gösteren Kalın, 'Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez' dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bizans bayrağı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;

Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Bizans bayrağı tepkisi

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