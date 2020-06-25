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25.06.2020 - 16:08 |

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ndan flaş Libya açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'ten Semiha Şahin'e açıklamalarda bulunan Kalın şu ifadelere yer verdi:

Hafter Libya'yı çok ciddi zarara uğratıyor. Hafter'in uğrattığı zarar 5 milyar dolardan fazla.

Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor. Hafter ateşkesleri ihlal eden taraf oldu. 

Serrac hükümeti Hafter'e güvenmiyor. Siyasi çözümü destekliyoruz ama meşru hükümetle.

(Libya ile varılan mutabakat)

Biz Libya'dan başka ülkelere de teklif verdik.

Biz gerilimden yana değiliz.

Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. 

Rusya açıkça Hafter'i destekliyor. ABD belirleyici rol oynamaktan çekiniyor.

(Doğu Akdeniz'deki mücadele)

Kimse Türkiyesiz bir oyun asla oynayamaz

(John Bolton'un kitabı)

ABD'li mevkidaşımla bu konuyu da konuştuk. ABD yönetimi de Bolton'a karşı tepkili.İçerde ne konuştuysak dışarıda da onu söyledik. Kitaptaki ifadeler baştan sona hezeyan

Son dakika! Van'da deprem! İşte 5.4 büyüklüğündeki depremin görüntüleri...Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Van Valisi tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından yapılan açıklamaya göre depremin üssünün Özalp ilçesi olduğu belirtildi ve herhangi hasar olmadığına değinildi. Van depremi ile ilgili açıklamaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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