MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Devlet Bahçeli'den Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
ABONE OL
19.12.2020 - 19:01 | | AA

Son dakika... Devlet Bahçeli'den Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'te bir hastanede meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Son dakika... Devlet Bahçeli'den Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 hastalığıyla mücadelenin tavize uğramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, "İnancım odur ki bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır." ifadesini kullandı.

Bilimin imkanlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günlerin aşılacağına işaret eden Bahçeli, felaketin çapı büyük olsa da göğüsleyecek dirayetlerinin olduğunu vurguladı.

"Salgının ağırlığı fazla olsa da kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur." değerlendirmesini yapan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Elbette hastalıkla mücadele çetin ve meşakkatlidir. Süreç içinde arzu edilmeyen gelişmeler vuku bulmaktadır. Bu kapsamda Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen bir patlama çok üzücü sonuçlara neden olmuştur. Maalesef bu patlamada ve bunun tesiriyle çıkan yangında tedavi altındaki dokuz kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız. Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulumuza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, desteğimizin sonuna kadar süreceğini ifade ediyorum."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çalıntı motosikletle kapkaç yaptılar, yakayı ele verdiler

Çalıntı motosikletle kapkaç yaptılar, yakayı ele verdiler

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

İnanılmaz anlar! İki kardeşinden kaçmak için...

İnanılmaz anlar! İki kardeşinden kaçmak için...

Sıradaki Haber