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02.09.2020 - 18:41 | | DHA

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı’ndan, Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasına tepki

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı’ndan, Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoyun, Yunan Hükümet Sözcüsünün, Die Welt gazetesinde Türkiye hakkında yayımlanan habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Aksoy, bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek, "Yunanistan Hükümet Sözcüsünün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdenizde gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadesini kullandı.

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