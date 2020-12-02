02.12.2020 - 17:44 |
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası sonrası açıklama yaptı. Bakan Soylu, 'suikast girişimi ve yakalama yok' dedi.
Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;
(Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası)
Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek.
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