Son dakika! Ekrem İmamoğlu'na tehdide ihraç istemi...
Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta yoluyla tehdit ettiği öğrenilen T.G'nin CHP'den ihracı istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen Tuna G. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart’ta İmamoğlu’nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelinin Ankara’da ikamet eden Tuna G. olduğunu belirledi.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.
Tuna G. işlemlerin ardından İstanbul’a getirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu e-mail yoluyla tehdit ettiği iddia edilen Tuna G., CHP Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıktı.