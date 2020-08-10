MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Gözler Ankara'da! Kritik toplantı başladı
ABONE OL
10.08.2020 - 15:42 | | AA

Son dakika... Gözler Ankara'da! Kritik toplantı başladı

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Son dakika... Gözler Ankara'da! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.

Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor

Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Adana'da 550 kilogram bozuk hayvansal ürün ele geçirildi

Adana'da 550 kilogram bozuk hayvansal ürün ele geçirildi

Sıradaki Haber