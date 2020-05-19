Son dakika haber: 70 yıllık rüya gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Güzel cevap bu eser

Son dakika haberi I Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin altı tribününden ilki, törenle hizmete alındı.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su tutma çalışmalarında da sona gelindi.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere 6 türbinden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devreye alınıyor.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan 2020'de Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde ilk türbin test amaçlı döndürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklama şöyle;

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Veysel Eroğlu Bey’e şahsım adına teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalara çok teşekkür ediyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkesi kutluyorum. 2008 yılından beri, kredisinden inşaasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşan bu eseri ülkemize kazandırdık. Terör örgütlerinden yurtdışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğini inanıyorum.

Başta ana muhalefet olmak üzere hele hele aşırı uç muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi için toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada. Enerji imkanları burada. Laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor.

Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı’ndan esecek barış , kardeşlik ve huzur rüzgarı bu topraklarda dalga dalga hissettirecektir. Yıllık enerji üretim kapasitesi 4.1 milyar kilowatt saat olan santralimizin 200 megawatt gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Her ay bir türbini hizmete alıp Ilısu’yu yıl sonuna kadar faaliyete geçireceğiz.

Ilısu’nun maliyeti yeniden yerleşim, tarihi varlıkların korunması ve inşaatı 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşaatı konusunda en çok istismar edilen tüm tarihi varlıklar özenle korunmuştur. Bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştı. Tesisin ekonomiye yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelden yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp olan Dicle Nehri’ne taktığımız nadide gerdanlık GAP projesine en önemli unsurlarından biridir.

"NE YAPTIĞIMIZI ANLADIN MI BAY KEMAL"

Bu dev eser 1200 megawattlık toplam kurulu gücüyle ülkemizin en büyük 4, dolgu hacmi açısından da 2. Barajıdır. Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde ise Ilısu dünyada bir numaradır. Burada toplanan suları Cizre barajına bırakarak 1.1 milyar kw saat enerji üretip arazileri sulayabileceğiz. Buradan sesleniyorum! Çiftçilere ne yaptınız? Suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmişti. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal.

Ilısu Barajı’ndan en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerindeki vatandaşlarımızı hayırlı olsun diyorum. Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum. Çünkü onların bu barajları kullanım emelleri farklıydı. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca hep siyasi ve sosyal tartışmaların için de kaybolup giderken çağın temel hizmetlerinden mahrum kalan milletimiz çok büyük acılar çekmiştir.

Biz 18 yıl önce Türkiye’yi demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasında yükseltme azmiyle yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Ama biz planlarımızı programlarımızı hedeflerimizi çeyrek asırlık yarım asırlık bir asırlık dilimlere göre yaparak geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Ve dedik ki eğitim, sağlık, adalet, emniyet bu dört temel taş üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz.

Ve buna daha sonra ulaşımı, tarımı ilave ettik. Güçlenen Türkiye’yi inşa ettik. Her seçimde milletimiz artan oranda oy vererek doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Hamdolsun sadece 18 yılda bizden önceki 79 yıldaki yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 katı, kimi alanlarda 10 katı ve daha fazla hizmet üretmeye başladık. Ekonomimizin altyapısını da makro düzeyde dünyanın en üst ligine çıkma seviyene getirdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelinde ülkemizi kalkındırırken ulaşımdan tarıma enerjiden turizme hiçbir alanı ihmal etmedik.

Geçtiğimiz 18 yılda 8362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye 2002 yılında 276 baraja sahipti, 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor. Bu yatırımlar mı israf? 79 yılda bunların nesi vardı? Bunların üzerine inşa ettiklerimiz ortada. Şunu bir defa unutmayalım. Gözünüz vardır görmezsiniz, o ayrı mesele. Diliniz vardır, gerçekleri konuşmazsınız o da ayrı mesele. Ama bu millet gerçeklerin hepsini görüyor.

"17 BARAJ AÇILIŞINI DAHA YAPACAĞIZ"

Önümüzde inşallah peyderpey onları da göreceksin Bay Kemal ve muhalifler. Cumhur İttifakı’nı bir kenara koyuyorum. Dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Bunları bir ay arayla belki daha kısa.

Bu yaz bu konularda zenginlik dönemi olacak. Enerjide suda. Türkiye 2002 yılında 97 hidroelektrik santrali vardı. Biz buna 587 hidroelektrik santrali daha ekledik. Türkiye enerji alanında devrim gerçekleştiren ülkelerden biridir. Türkiye 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahipti, 247 tesis daha ekleyerek 4.5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırdık. 18 yılda 18 milyon dekar araziyi üretime açtı.