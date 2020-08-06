Son dakika haberi... Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmündedir, sahada ve masada göstereceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...



AB tarafında bir hayal kırıklığı oldu. Önce Mısır Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Daha sonra verilen koordinatlara baktık. Henüz anlaşmanın metnini görmedik. Ama koordinatlardan kolayca görüyoruz ki, bu anlaşma, Hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor. Daha önce Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz gibi böyle bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Bu noktaya gelmemizin sebebi Yunanistan'ın Rum Kesimi'nin Mısır ve İsrail gibi ülkelerle Türkiye'yi yok sayarak adımlar atmasıdır. Biz de hem kendimiz için hem de Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumak için net somut adımlar attık. Sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.



Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz, hem bunlara hem dünyaya.



Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını kararlı bir şekilde korumaya devam edecektir. Bu tarz iş birlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse bizim haklarımızı gasp edemez.



