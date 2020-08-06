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06.08.2020 - 18:50 | | DHA

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan-Mısır arasında yapılan sözde anlaşmaya tepki: Yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan-Mısır arasında yapılan sözde anlaşmaya tepki: Yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler'e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 kilometre kareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur" denildi.

Antalya'da corona virüs denetimlerinden turistler de memnunİçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya'da denetimler yapıldı. Denetimlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kente gelen turistlere yabancı dilde tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. İngiliz bir aile, Antalya'da yapılan uygulamalardan memnun olduklarını kaydetti.
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