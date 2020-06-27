27.06.2020 - 23:24 | | AA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.