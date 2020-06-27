Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.