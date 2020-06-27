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27.06.2020 - 23:24 | | AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

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