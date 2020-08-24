CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan millete seslenen ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na, baÅŸta Giresun olmak Ã¼zere Karadeniz'in bazÄ± illerini etkileyen afette hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar dileyerek baÅŸladÄ±.

Millete, bÃ¶lge halkÄ±na ve vefat edenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen ErdoÄŸan, halen arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼ren vatandaÅŸlardan bir an Ã¶nce mutlu haberler almayÄ± temenni etti.

ErdoÄŸan, afetin duyulduÄŸu andan itibaren devletin tÃ¼m kurumlarÄ± ve imkanlarÄ±yla halkÄ±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bugÃ¼nkÃ¼ Kabine ToplantÄ±sÄ±nda da bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve durumu etraflÄ±ca deÄŸerlendirdiklerini aktardÄ±. ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ daha da hafifletmek amacÄ±yla, Giresun'daki vergi mÃ¼kelleflerimizi, 22 AÄŸustos 2020'den 30 KasÄ±m 2020 tarihine kadar mÃ¼cbir sebep hali kapsamÄ±na alÄ±yoruz. Bu tarihler arasÄ±nda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin sÃ¼resini 15 AralÄ±k 2020'ye, yine bu bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin Ã¶deme sÃ¼resini de 31 AralÄ±k 2020'ye kadar uzatÄ±yoruz. 22 AÄŸustos tarihi Ã¶ncesinde tahakkuk etmiÅŸ olup vadesi bu tarihten sonrasÄ±na rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her tÃ¼rlÃ¼ vergi, ceza, geÃ§ici veya gecikme faizinin Ã¶deme sÃ¼relerini de 31 AralÄ±k 2020'ye erteliyoruz. SigortalÄ±larÄ±n mÃ¼cbir sebep dÃ¶nemine iliÅŸkin prime esas kazanÃ§ ve hizmet bilgilerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olmasÄ± durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine iliÅŸkin kÄ±smÄ±nÄ±n beyan ve sÃ¼relerini de uzatÄ±yoruz. 2020 yÄ±lÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ geÃ§ici vergi dÃ¶nemine iliÅŸkin geÃ§ici vergi beyannamelerinin de alÄ±nmamasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Yine mÃ¼cbir sebep hali kapsamÄ±ndaki amme borÃ§lularÄ±ndan 29 Ocak 2021 tarihine kadar baÅŸvuruda bulunanlarÄ±n, her tÃ¼rlÃ¼ amme alacaklarÄ±nÄ± faizsiz bir ÅŸekilde 24 ay sÃ¼reyle erteliyoruz."

Giresun'daki faal mÃ¼kelleflerin vergi daireleri ile mal mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine olan borÃ§larÄ±na da tecil ve taksit imkanÄ± getirdiklerini ifade eden ErdoÄŸan, "Hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hemen temizleme ve yeniden inÅŸa faaliyetlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Gerek altyapÄ±da gerek ev ve iÅŸ yeri gibi yerlerde gerekse Ã¼retim alanlarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan kayÄ±plarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede telafi edeceÄŸiz. Rabb'im Ã¼lkemizi her tÃ¼rlÃ¼ afetten muhafaza eylesin." dedi.

"YaÅŸanabilir bir TÃ¼rkiye bÄ±rakacaÄŸÄ±z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yeri gibi Karadeniz'de de geÃ§miÅŸte ÅŸartlarÄ±n zorlamasÄ±yla yaÅŸanÄ±lan, coÄŸrafyanÄ±n gerÃ§eklerini yeteri kadar dikkate almayan bir yapÄ±laÅŸma ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°rademizi ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÅŸan deprem, sel, heyelan gibi afetler bizi Ã¶nceliklerimizi deÄŸiÅŸtirmeye mecbur bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir sÃ¼redir bu konudaki hassasiyetimizi hem kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hem yeni imar planlarÄ± hem estetik Ã¶nceliÄŸi ile zaten hayata geÃ§iriyorduk. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her afet, bizi bu konuda daha kararlÄ± hareket etmeye yÃ¶neltmektedir. Ä°nÅŸallah hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakÄ±mdan daha gÃ¼venli ve yaÅŸanabilir bir TÃ¼rkiye bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Ãœlkemizdeki 83 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n her birinin de aynÄ± anlayÄ±ÅŸ ve kararlÄ±lÄ±kla hareket edeceÄŸine inanÄ±yorum. Ã–zellikle ekranlarda izlediÄŸimiz Giresun Dereli tamamÄ±yla.... Dereli'nin merkezinin nasÄ±l kayalarla dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¼tÃ¼n maÄŸazalarÄ±n, dÃ¼kkanlarÄ±n ne durumda olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. AynÄ± ÅŸekilde Espiye, aynÄ± ÅŸekilde merkez..."

ErdoÄŸan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'un olay olur olmaz afet bÃ¶lgesine geÃ§tiÄŸini, burada Giresun milletvekilleri ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde izlediklerini, atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Giresun'a iki bakan daha gidecek"

Jandarmalardan ÅŸehit olanlarÄ±n, sivil vatandaÅŸlardan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin bulunduÄŸunu, yaralÄ±lar olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, bunlarÄ±n takibinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bakan Pakdemirli'nin Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle Giresun'dan Adana'ya geÃ§tiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸimdi de Giresun'a UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez'i de gÃ¶ndereceklerini anlattÄ±.

ErdoÄŸan, bakanlarÄ±n, kara yollarÄ±nda, enerjide bir sÄ±kÄ±ntÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerinde takip edeceÄŸini, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ orada olmasÄ±na raÄŸmen UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu'nun da orada bulunmasÄ±nÄ± istediÄŸini aktardÄ±.

AltyapÄ± ile ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n bir an Ã¶nce giderileceÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¶ken kÃ¶prÃ¼ler var. Bu kÃ¶prÃ¼lerin yeniden inÅŸasÄ± ve bununla birlikte atÄ±lacak baÅŸka ne gibi adÄ±mlar varsa bu adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n nezaretinde olsun istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye her ne kadar ufak tefek petrol ve doÄŸal gaz kaynaklarÄ±na sahip olsa da bunlarÄ±n, ihtiyacÄ±n yanÄ±nda adeta devede kulak misali kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "BÃ¼yÃ¼yen bir Ã¼lke olarak enerji ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¼rekli yÃ¼kselmesi, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã¶dediÄŸimiz kaynaÄŸÄ±n da hep artmasÄ± anlamÄ±na geliyordu. Ä°hracatÄ±mÄ±zÄ± fevkalade artÄ±rmamÄ±za raÄŸmen enerjideki bu yapÄ±sal sÄ±kÄ±ntÄ± sebebiyle cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kapatamÄ±yorduk." diye konuÅŸtu.

Ã–nce yerli ve milli imkanlarÄ± seferber ederek enerjideki bu dev aÃ§Ä±ÄŸa kÄ±smi de olsa bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, elektrik Ã¼retiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranÄ±nÄ± Ã¼Ã§te ikinin Ã¼zerine Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ancak petrol ve doÄŸal gazda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, milli enerji ve maden politika belgesini 2017'de kamuoyu ile paylaÅŸarak bu Ã§erÃ§evede yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, derin deniz aramalarÄ± iÃ§in ilk sondaj gemisini alarak "Bismillah" dediklerini, ardÄ±ndan ikinci sondaj gemisini, bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sondaj gemisini aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

"Fatih, Yavuz, Kanuni adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz bu derin deniz sondaj gemileriyle dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k filolarÄ±ndan birine sahip olduk." diyen ErdoÄŸan, bunlarla birlikte de OruÃ§ Reis ve Barbaros Hayrettin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemilerini hizmete soktuklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

DoÄŸu Akdeniz'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± engellemek isteyenlere karÅŸÄ± gerektiÄŸinde zor kullanma pahasÄ±na TÃ¼rkiye'nin haklarÄ±na sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiklerine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin yetki alanlarÄ± yanÄ±nda Libya ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmanÄ±n Ã¼lkemize tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± imkanlarÄ± sonuna kadar kullanmak Ã¼zere harekete geÃ§tik. Akdeniz'in en uzun kÄ±yÄ±sÄ±na sahip devleti olarak Ã¼lkemizin hakkÄ±nÄ±n, hukukunun, Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n gereÄŸini tereddÃ¼tsÃ¼z bir ÅŸekilde yerine getirdik. Bunlarla yetinmedik. Karadeniz'i de arama alanÄ±mÄ±za dahil ettik. Azim ve kararlÄ±lÄ±kla bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hayata geÃ§iren eski Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±mÄ±z Berat Albayrak ile halihazÄ±rdaki bakanÄ±mÄ±z Fatih DÃ¶nmez beylere buradan bir kez daha ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

"Tek kuyu deÄŸil, bu kuyularÄ±n sayÄ±sÄ± 2, 3, 4 devam edecek"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, nihayet 9. sondajda Ã¼lkenin bugÃ¼ne kadar tespit ettiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k rezervi bularak emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Karadeniz'de Sakarya Gaz SahasÄ± adÄ±nÄ± verdikleri bÃ¶lgede 320 milyar metrekÃ¼p rezerve sahip doÄŸal gaz kaynaÄŸÄ± keÅŸfettiklerini dile getiren ErdoÄŸan, Ã¼lkenin geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati Ã¶neme haiz bu mÃ¼jdeyi geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ milleti ile paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tespit edilen rezervin Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir kaynaÄŸÄ±n ilk habercisi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde kuvvetli bulgular var, inÅŸallah bu mÃ¼jdenin devamÄ± gelecek. Tek kuyu deÄŸil, bu kuyularÄ±n sayÄ±sÄ± 2, 3, 4 devam edecek. Bu kuyularÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n tabi fazla oluÅŸu, oradaki Ã¼mitlerimizi Ã§ok daha artÄ±rÄ±yor. GazÄ±n fiilen milletimizin hizmetine sunulmasÄ± 2023 yÄ±lÄ±nÄ± bulacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te, Akdeniz'de de benzer mÃ¼jdeli haberler alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¼mit ediyoruz. Ãœlkemiz, artÄ±k enerji liginde en Ã¼st basamaÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bulunmaktadÄ±r. Elektrik Ã¼retiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklarla baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden TÃ¼rkiye, doÄŸal gaz ve petrolde de benzer bir seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Allah'Ä±n izniyle Ã¶nÃ¼nde yepyeni bir dÃ¶nem baÅŸlayacaktÄ±r.

Bu vesileyle gÃ¼neÅŸ enerjisi konusunda bÃ¼yÃ¼k bir hamle baÅŸlatÄ±p hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yÃ¼kselteceÄŸimizi hem de atÄ±l kaynaklarÄ± ekonomiye kazandÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek istiyorum. YÄ±llardÄ±r dÄ±ÅŸarÄ±ya oluk oluk akÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±k kendi Ã¼lkemizin kalkÄ±nmasÄ±, milletimizin zenginleÅŸmesi, hedeflerimizin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z."

"Ä°nsanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde yepyeni ufuklar aÃ§Ä±yoruz"

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸin yÃ¼ksek teknolojiye dayalÄ± dÃ¼nyasÄ±nda yer alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da ihmal etmediklerini belirterek, savunma sanayinden ticari kullanÄ±mlara kadar her alanda TÃ¼rkiye'yi hak ettiÄŸi seviyeye Ã§Ä±kartacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± desteklediklerini, teÅŸvik ettiklerini anlattÄ±.

KazandÄ±klarÄ± her baÅŸarÄ±nÄ±n milletin Ã¶zgÃ¼venini yÃ¼kselttiÄŸini, daha bÃ¼yÃ¼k projelere yÃ¶nelmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YÄ±llarca bu milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesenlerin kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ yerle yeksan ediyor, insanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde yepyeni ufuklar aÃ§Ä±yoruz. 'YapÄ±lamaz' denilen ne varsa yaptÄ±k, 'cesaret edilemez' denilen ne varsa cesaret ettik. 'Ä°zin vermezler' denilen ne varsa izin istemeden yapÄ±labileceÄŸini gÃ¶sterdik. 'Bedel Ã¶detirler' dedikleri ne varsa gerektiÄŸinde bedelini Ã¶deyerek baÅŸardÄ±k. Bize 'yÄ±kÄ±lmaz kaleler' olarak gÃ¶sterilen sÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkleri harekatlarÄ±mÄ±zla tuzla buz ettik. Bize 'aÅŸÄ±lmaz bentler' olarak gÃ¶sterilen kilden duvarlarÄ± cesaretimiz ve atÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla yÄ±ktÄ±k geÃ§tik. Bize Ã¶nÃ¼nde ayakta kalÄ±namaz seller gibi gÃ¶sterilen yaptÄ±rÄ±m tehditlerini saÄŸlam duruÅŸumuzla birer birer boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±k. Maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ifte standartlara, Ã§iÄŸnenen teamÃ¼llere, ihanet edilen deÄŸerlere, ayaklar altÄ±na alÄ±nan ilkelere raÄŸmen girdiÄŸimiz yoldan geri dÃ¶nmedik. Siyasette, ekonomide, askeri alanda kendi kararlarÄ±nÄ± kendi alan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, kendi projelerini kendi uygulayan bir TÃ¼rkiye inÅŸa ettik. Ä°nÅŸallah en zorlu dÃ¶nemi geride bÄ±raktÄ±k. ArtÄ±k ektiÄŸimiz tohumlarÄ±n hasadÄ±nÄ± toplamanÄ±n, verdiÄŸimiz emeklerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmenin, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fedakarlÄ±klarÄ±n bedelini almanÄ±n vaktidir. Bu zorlu mÃ¼cadelede Ã¼lkemizin ve milletimizin yanÄ±nda yer alan herkesten Allah razÄ± olsun diyorum. Yine bu sÃ¼reÃ§te kendi halkÄ±nÄ±n safÄ±nda yer almak yerine gavurun kÄ±lÄ±cÄ±nÄ± Ã§almayÄ±, Amerika'da, Avrupa'da, KÃ¶rfez'de hazÄ±rlanan senaryolarÄ±n figÃ¼ranlÄ±ÄŸÄ±na soyunmayÄ± tercih edenleri de milletimize havale ediyoruz. Rabbim kimseyi terÃ¶riste terÃ¶rist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, dÃ¼ÅŸmana dÃ¼ÅŸman diyemeyen, milletinin sevinci ile sevinemeyen, Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Ã¼zÃ¼lemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum. Siyasi rekabetle Ã¼lkesinin ve milletinin Ã§Ä±karlarÄ± arasÄ±ndaki farkÄ± gÃ¶remediÄŸi iÃ§in kin, nefret, husumet Ã§ukurunda boÄŸulanlarÄ± kendi akÄ±betleri ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yoruz. Biz 83 milyon milletimizle birlikte daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha bÃ¼yÃ¼k, daha huzurlu, daha mÃ¼reffeh, daha gÃ¼venli bir geleceÄŸe doÄŸru baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Bu kutlu yolda bize destek olan, bizimle yÃ¼rÃ¼yen herkesten Allah razÄ± olsun."

"Ãœlkemiz, toplamda 90 milyar dolara yaklaÅŸan rezerviyle gayet iyi durumdadÄ±r"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, diÄŸer alanlarda Ã¼lkeye diÅŸ geÃ§iremeyenlerin hep yaptÄ±klarÄ± gibi yine ekonomiye saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Klasik hale gelen dÃ¶viz kuru, faiz, enflasyon ÅŸer Ã¼Ã§genini bir kez daha baÅŸÄ±mÄ±za musallat etmek iÃ§in tÃ¼m gÃ¼Ã§leriyle yÃ¼kleniyorlar. Halbuki Ã¼lkemiz, toplamda 90 milyar dolara yaklaÅŸan rezerviyle gayet iyi durumdadÄ±r. Merkez BankamÄ±zÄ±n mevcut rezervinin 45,4 milyar dolarÄ± dÃ¶viz ve 42,8 milyar dolarÄ± da altÄ±n cinsindedir." bilgisini verdi. 2016 yÄ±lÄ±nda altÄ±n rezervinin sadece 14 milyar dolar seviyesinde olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "Hem yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki altÄ±nÄ± Ã¼lkemize getirerek hem Ã¼lkemizde Ã§Ä±kan tÃ¼m altÄ±nÄ± TÃ¼rk LirasÄ± Ã¼zerinden alarak altÄ±n rezervimizi yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ kat artÄ±rdÄ±k." dedi.

TÃ¼rkiye'nin, dÃ¶viz ve altÄ±n kÄ±ymetleri bakÄ±mÄ±ndan gerÃ§ekten Ã¶nemli bir gÃ¼ce sahip olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"En bÃ¼yÃ¼k rezervi de Karadeniz'in altÄ±nda bulduÄŸumuzu tekrar hatÄ±rlatmak isterim. Ä°nÅŸallah bu mÃ¼jdenin de devamÄ± gelecek. DiÄŸer alanlardaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zla TÃ¼rkiye Ã§ok yakÄ±nda doÄŸal gazda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k rezervlerinden birine inÅŸallah sahip olacaktÄ±r. Buradan elde edilen her kuruÅŸ kazanÃ§, doÄŸrudan milletimizin hayat kalitesinin yÃ¼kselmesini saÄŸlayacak Ã§alÄ±ÅŸmalara gidecektir. DoÄŸal gazÄ±n ucuzlamasÄ±yla konuttan sanayiye kadar her alanda milletimizin cebine ilave kaynak giriÅŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Yani burada afaki bir buluÅŸtan deÄŸil, Ã¼lkemizi ve milletimizi gerÃ§ek anlamda zenginleÅŸtirecek somut bir kaynaktan bahsediyoruz. Bu hakikate raÄŸmen Ã¼lkemizle ilgili olumsuz hava pompalayanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± bunu zaten doÄŸrusuna yanlÄ±ÅŸÄ±na bakmaksÄ±zÄ±n taammÃ¼den yapÄ±yor. AmaÃ§larÄ± aslÄ±nda siyasi sonuÃ§ almaktÄ±r. Ekonomiyi bir araÃ§ olarak kullanÄ±yorlar. TÃ¼rkiye aleyhinde pozisyon alanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Ã¼lkemizde yanlÄ±ÅŸ mecralardan beslendikleri iÃ§in yanÄ±ltÄ±lmak suretiyle bÃ¶yle bir konuma sÃ¼rÃ¼kleniyorlar."

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± en baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten Ã¼lkelerden biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Buna raÄŸmen Recep Tayyip ErdoÄŸan ve AK Parti dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi en kÃ¶tÃ¼ler arasÄ±na sokma Ã§abasÄ±nda olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AynÄ± ÅŸekilde tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n takdirini kazanan bir doÄŸal gaz rezervi keÅŸfinin ardÄ±ndan ekonomi notumuzu olumsuza Ã§evirenlerin de bu aklÄ± nereden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lkemizdeki kimi manÅŸetlerden ve beyanatlardan gÃ¶rebiliyoruz. TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n borÃ§ bataÄŸÄ±na sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi, sÃ¼rekli para basarak ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde TÃ¼rkiye kendi deÄŸerleri Ã¼zerinde kararlÄ±lÄ±kla yoluna devam ediyor. Ã–zellikle geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler milli gelirlerine gÃ¶re yÃ¼zde 90,7 ortalamayÄ± bulan borÃ§luluk oranlarÄ±yla ekonomilerini Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye bu bakÄ±mdan kamu borcunun milli gelire oranÄ±nda yÃ¼zde 35,6 ile gerÃ§ekten Ã§ok iyi bir yerde duruyor. Faiz Ã¶demelerimizin toplam harcamalara oranÄ± da yÃ¼zde 10'u aÅŸmÄ±yor. Bunlar gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli ve Ã¼lkemizin gÃ¼Ã§lÃ¼ duruÅŸunu gÃ¶steren rakamlardÄ±r."

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± onca saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen dimdik ayakta kalmasÄ±nÄ± hazmedemeyenlerin yeni oyun, tuzak ve senaryolar peÅŸinde koÅŸmalarÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "DÄ±ÅŸarÄ±da yazÄ±lan senaryolara iÃ§eride figÃ¼ranlÄ±k yaparak sÃ¼rekli Ã¼lkesi aleyhine malzeme Ã¼retenler, gerÃ§ekleri ters yÃ¼z edip anlatarak Ã¶nÃ¼mÃ¼ze engeller dizenler istedikleri kadar uÄŸrasÄ±nlar baÅŸaramayacaklar. Herkesin bir hesabÄ± vardÄ±r ama hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz en bÃ¼yÃ¼k hesap sahibi Allah'tÄ±r. Biz Rabbimizin hesabÄ±na ram olmuÅŸuz. Onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki her ÅŸeyin Ã¼stesinden Allah'Ä±n izni ve milletimizin desteÄŸiyle geliriz. Ãœlkemizin son 7 yÄ±lÄ± bunun sayÄ±sÄ±z Ã¶rneÄŸiyle doludur." dedi.

"OruÃ§ Reis Ã§ok daha kararlÄ± hareket edecektir"

OruÃ§ Reis gemisiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sismik araÅŸtÄ±rmalarla ilgili Navtex adÄ± verilen duyurunun sÃ¼resinin 27 AÄŸustos'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Nokta mÄ±, virgÃ¼l mÃ¼? Buraya ben ÅŸimdi bir virgÃ¼l koyayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bundan sonrasÄ± da bunun var. TÃ¼rkiye'nin UluslararasÄ± Denizcilik Ã–rgÃ¼tÃ¼ kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bu faaliyetlere karÅŸÄ±lÄ±k Yunanistan yetkisiz ÅŸekilde ve ÅŸÄ±marÄ±kÃ§a bir edayla kendi Navtex mesajÄ±nÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±r. Her ÅŸeyden Ã¶nce Yunanistan'Ä±n bÃ¶lgede bÃ¶yle bir Navtex ilanÄ±na hakkÄ± yoktur. YapÄ±lan bu aÃ§Ä±klama bÃ¶lgede bulunan tÃ¼m gemilerin kÄ±yÄ± ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir ÅŸÄ±marÄ±klÄ±ktÄ±r. UluslararasÄ± hukukta, iyi niyete, komÅŸuluk iliÅŸkilerine aykÄ±rÄ± bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini iÃ§inden Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ± bir kaosun iÃ§ine atmÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonra bÃ¶lgede yaÅŸanabilecek her olumsuzluÄŸun tek mÃ¼sebbibi Yunanistan, tek zarar gÃ¶ren de yine bu Ã¼lkenin kendisi olacaktÄ±r. Yunanistan'Ä± TÃ¼rk donanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne atanlarÄ±n, yarÄ±n yaÅŸanacak bir sÄ±kÄ±ntÄ±da asla ortada gÃ¶zÃ¼kmeyeceklerini bizim kadar YunanlÄ± komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n da bilmesinde fayda mÃ¼lahaza ediyorum. TÃ¼rkiye, ne OruÃ§ Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarÄ±mÄ±zÄ±n faaliyetlerinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir geri adÄ±m atmayacaktÄ±r. Tam tersine bu bÃ¶lgede hakkÄ±nÄ± ve hukukunu koruma konusunda Ã§ok daha kararlÄ± hareket edecektir. Bundan sonrasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼necek ve ortaya Ã§Ä±kacak sonuÃ§lara katlanacaklar, Navtex ilan ettiÄŸimiz bÃ¶lgede karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak olanlardÄ±r."

"AB'nin bizi tam Ã¼ye yapmaya en baÅŸÄ±ndan beri niyeti yokmuÅŸ"

TÃ¼rkiye'nin yaklaÅŸÄ±k 200 yÄ±ldÄ±r demokrasi, insan haklarÄ±, hukuk devleti gibi BatÄ± merkezli doÄŸup geliÅŸen ve fakat evrensel deÄŸerler haline dÃ¶nÃ¼ÅŸen bir Ã§izginin takipÃ§isi olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, bu deÄŸerlerin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n ve Ã§ok daha ilerisinin milletin medeniyet ve kÃ¼ltÃ¼r tarihinde mevcut olduÄŸunu vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, milletin, yaÅŸanÄ±lan kayÄ±plara ve acÄ±lara raÄŸmen bu deÄŸerleri sonuna kadar korumayÄ± yaÅŸatmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ã–yle ki BatÄ± toplumlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n sÃ¶mÃ¼rge peÅŸinde koÅŸtuÄŸu bir dÃ¶nemde biz dost ve kardeÅŸ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z halklarÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve esenliÄŸi iÃ§in kendi canÄ±mÄ±zÄ± vermeye devam ediyorduk. Petrol kaynaklarÄ± iÃ§in insan canÄ±nÄ±n hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde, biz Ã¶nceliÄŸimizi daima yaÅŸamaya ve yaÅŸatmaya vermiÅŸ bir milletiz. Bu erdemli duruÅŸ BatÄ±'nÄ±n kurduÄŸu demokratik ve ekonomik sistemin dÃ¼nya Ã§apÄ±nda egemen olduÄŸu gerÃ§eÄŸini ortadan kaldÄ±rmÄ±yor. Nitekim biz de OsmanlÄ±'dan itibaren aÅŸama aÅŸama bu sistem iÃ§inde yerimizi almanÄ±n gayreti iÃ§inde olduk. Cumhuriyetin ilanÄ±yla bu doÄŸrultuda Ã§ok daha keskin ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir tercihte bulunduk. GerÃ§i biz bu tercihi yaptÄ±k ama BatÄ±'nÄ±n bize hiÃ§bir zaman aynÄ± niyetle yaklaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kabul etmek durumundayÄ±z."

"Hangi reformu yaparsak yapalÄ±m, hangi adÄ±mÄ± atarsak atalÄ±m, hangi deÄŸerlerimizden taviz verirsek verelim BatÄ± bizi hiÃ§bir zaman kendisi gibi gÃ¶rmedi." diyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu gerÃ§eÄŸi Avrupa BirliÄŸi tam Ã¼yelik sÃ¼recinde bizzat yaÅŸamÄ±ÅŸ bir kiÅŸiyim. Avrupa BirliÄŸi ile olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin hep iÃ§indeydim. Ama Avrupa BirliÄŸi liderlerinin hep tutarsÄ±zlÄ±klarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduk. HiÃ§bir zaman dÃ¼rÃ¼st olmadÄ±lar. HiÃ§bir zaman sÃ¶zlerinin arkasÄ±nda durmadÄ±lar. Ãœlkemizin tam Ã¼yeliÄŸi iÃ§in hangi ÅŸartlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze getirdilerse 'tamam' dedik, ne dedilerse yaptÄ±k, ne istedilerse taahhÃ¼t ettik. Fakat sonuÃ§ta ortaya Ã§Ä±ktÄ± ki Avrupa BirliÄŸi'nin bizi tam Ã¼ye yapmaya en baÅŸÄ±ndan beri niyeti yokmuÅŸ. O gÃ¼ne kadar Ã¶nÃ¼mÃ¼ze getirilen her ÅŸey oyalama taktiÄŸinden ibaretmiÅŸ."

"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±mÄ±za bile bu Ã¼lke destek vermedi"

SÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te Avrupa BirliÄŸi'nin bir deÄŸerler ve ilkeler bÃ¼tÃ¼nÃ¼ deÄŸil, bir grup Ã¼lkenin saplantÄ±larÄ±nÄ±n esiri bir yapÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hala da aynÄ± saplantÄ±yla bize yaklaÅŸÄ±yorlar. Ãœlkemize karÅŸÄ± terÃ¶ristleri destekliyorlar. Ä°ÅŸte Yunanistan'dan terÃ¶ristler giriyor, FETÃ–'sÃ¼ giriyor, PKK'sÄ± giriyor. GittiÄŸi yer neresi Almanya. Almanya'da bunlara oturum da veriyorlar. Bir diÄŸer kÄ±smÄ± da bakÄ±yorsunuz Fransa'ya gidiyor. Bir diÄŸer kÄ±smÄ± bakÄ±yorsun bir baÅŸka yere gidiyor ve onlara buralarda ev sahipliÄŸi yapÄ±yorlar. Dostluk bu mu? Bunlarla baÅŸ baÅŸa oturup konuÅŸtuÄŸumuz zaman maalesef bunlarÄ± inkar da ediyorlar. Her tÃ¼rlÃ¼ marjinal grubu destekliyorlar, her tÃ¼rlÃ¼ sapkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± destekliyorlar. Bir tek bu Ã¼lkenin istiklali ve istikbali uÄŸrunda gerektiÄŸinde hayatÄ±nÄ± feda etmeyi gÃ¶ze alan milletine saygÄ± duymuyor, onun yanÄ±nda yer almÄ±yorlar. TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± sergilediÄŸi iki yÃ¼zlÃ¼ tavÄ±r Avrupa BirliÄŸi'nin sonunda ilanÄ± olmuÅŸtur. ArtÄ±k dÃ¼nyada hiÃ§ kimse bu birliÄŸe bir deÄŸerler ve ilkeler manzumesi olarak bakmÄ±yor."

ErdoÄŸan, Amerika'daki kimi Ã§evrelerden de benzer bir yaklaÅŸÄ±ma maruz kaldÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu Ã¼lke yÄ±llarca NATO ittifakÄ±nÄ±n doÄŸu kanadÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¼yesi olan TÃ¼rkiye'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelesinde yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. DEAÅž'a karÅŸÄ± Suriye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve bugÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±mÄ±za bile bu Ã¼lke destek vermedi. Ne yazÄ±k ki bir terÃ¶r devleti kurulmasÄ±nÄ± da Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±lar. Bu terÃ¶r devletinin kurulmasÄ± ile ilgili olarak da her tÃ¼rlÃ¼ silah desteÄŸini binlerce kamyonlarla, evet FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yÄ±ÄŸdÄ±lar. BunlarÄ± konuÅŸtuÄŸumuz zaman kendileriyle 'yok bÃ¶yle bir ÅŸey' dediler. Hepsi var. KayÄ±tlarÄ±mÄ±zda var, istihbari bilgilerimiz de var, var oÄŸlu var. Hatta bununla kalmamÄ±ÅŸ PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bir olup Ã¼lkemize karÅŸÄ± pozisyon almÄ±ÅŸlardÄ±r. Demokratik hukuk devleti yerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle hareket etmeyi tercih eden bu hastalÄ±kta zihniyet Amerikan siyasetini esir almÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœlkemiz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda kafasÄ±nÄ± Ã§eviren, darbeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak aÃ§an bu zihniyet demokrasinin yÃ¼z karasÄ±dÄ±r. Daha acÄ±sÄ±, Amerika'daki politikacÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye'yle ilgili faÅŸist planlarÄ±nÄ±, niyetlerini, hesaplarÄ±nÄ± gizleme gereÄŸi dahi duymadan ifÅŸa edebilmesidir."

"TÃ¼rkiye'de darbeyle yapamadÄ±klarÄ±nÄ± muhalefeti destekleyerek gerÃ§ekleÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini' kameralar Ã¶nÃ¼nde sÃ¶ylemekten Ã§ekinmiyorlar. Ya dostluÄŸumuz var, oturup konuÅŸmuÅŸluÄŸumuz var, en azÄ±ndan bir oturup Ã§ay iÃ§miÅŸliÄŸimiz var. BÃ¶yle bir ifadeyi bizim iÃ§in nasÄ±l kullanÄ±rsÄ±n ama kullandÄ±lar." deÄŸerlendirmesinde bulunan ErdoÄŸan, bu hezeyana cevap vermesi gerekenin kendilerinden Ã¶nce muhatap olarak gÃ¶sterilen muhalefet olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kendisinin bu aÃ§Ä±klamalara cevap vermediÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ãœlkemiz muhalefeti, bu aÄŸÄ±r ithama tepkisini tÃ¼m ÅŸiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gÃ¼ndeme geldiÄŸi gibi bir zÄ±rvanÄ±n arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ± tercih etmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n kafasÄ±nda askeri darbeden hukuk ve emniyet darbesine, siyasi darbeden toplumsal kaosa ve terÃ¶re kadar her tÃ¼rlÃ¼ faÅŸist yol ve yÃ¶nteme yer vardÄ±r. HayatlarÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde umutlarÄ±nÄ± millete baÄŸlamamÄ±ÅŸ, gÃ¶zleri hep dÄ±ÅŸarÄ±ya dÃ¶nÃ¼k olan bu siyasi anlayÄ±ÅŸ TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ayÄ±bÄ± ve kayÄ±bÄ±dÄ±r. SeÃ§imlerde delikanlÄ±ca milletin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p yarÄ±ÅŸmaya bile cesaret edemiyorlar. Bunun yerine ÅŸeytana pabucunu ters giydirmeyi hedefleyen binbir alavere dalavere ile siyaset mÃ¼hendisliÄŸi oyunu oynuyorlar. TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk milleti iÃ§in kalplerinde hiÃ§bir hayali, kafalarÄ±nda hiÃ§bir projesi olmayanlarÄ±n tek yapabildikleri onun kÃ¼lahÄ±nÄ± buna, bunun kÃ¼lahÄ±nÄ± ona giydirmek suretiyle illÃ¼zyon peÅŸinde koÅŸmaktÄ±r. Biz, 'harbi olun, hasbi olun, mert olun, delikanlÄ± olun, yenileneceksiniz, Ã¶yleyse ÅŸerefinizle yenilin', bunu sÃ¶ylÃ¼yoruz. Onlar Amerika'dan Avrupa'ya, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden marjinal gruplara kadar gÃ¶rdÃ¼kleri her melanete sarÄ±lÄ±yorlar. Kin, husumet ve baÄŸnazlÄ±kla kararan gÃ¶nÃ¼ller gÃ¶zleri de kÃ¶r ediyor. Hem de Ã¶yle bir kÃ¶r ediyor ki kimlerle yÃ¼rÃ¼dÃ¼klerine, kimlerden destek aldÄ±klarÄ±na, kimlere hizmet ettiklerine dahi bakmÄ±yorlar."

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye siyasetinin tek mottosunun "Tayyip ErdoÄŸan gitsin de nasÄ±l giderse gitsin" haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin yÃ¼reklerini acÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

"Biz milletimizin desteÄŸiyle sandÄ±kla geldik, gideceksek de Ã¶yle gideriz." diyen ErdoÄŸan, bunun kararÄ±nÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, marjinal sapkÄ±n gruplarÄ±n, ABD'nin, Avrupa'daki husumet odaklarÄ±nÄ±n veremeyeceÄŸini, tek karar merciinin millet olduÄŸunu vurguladÄ±.

Milletin iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda yol ve yÃ¶ntem arayanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye tek verebildiklerinin, vesayet, cunta, darbe, terÃ¶r, kaos, fakirlik ve huzursuzluk olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, AK Parti'nin bu Ã§arkÄ± milli iradenin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 18 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunduÄŸunu, Ã§areyi millette deÄŸil de dÄ±ÅŸarÄ±da arayanlar iÃ§in bundan daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶rnek ve ibretin olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"KarÅŸÄ±mÄ±zdaki zihniyetin Ã§apsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hesaba katÄ±yoruz"

Allah'Ä±n izni ve milletin desteÄŸiyle 2023'te de TÃ¼rkiye'ye hizmet etmeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini bildiren ErdoÄŸan, muhalefetin Ä±srarla sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± faÅŸist kafayÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸinde de 2028 seÃ§imlerinde aynÄ± ÅŸeylerin konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±nÄ± emanet ediyoruz derken karÅŸÄ±mÄ±zdaki zihniyetin Ã§apsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hesaba katÄ±yoruz. Bu tarihlerin afaki, hayal deÄŸil, her geÃ§en gÃ¼n yaklaÅŸan menzil olduÄŸunu da hatÄ±rlatmak istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼nyayla birlikte TÃ¼rkiye'yi de etkisi altÄ±na Kovid-19'la mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan ErdoÄŸan, son dÃ¶nemde bu konuda olumsuz bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi. ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"DÃ¼ÄŸÃ¼n, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lma alanlarÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Hele hele plajlar, buralar ayrÄ± bir felaket. Buralarda yayÄ±lma alanÄ± Ã§ok Ã§ok fazla. Can kaybÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor. Bundan dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼z. Milletimizden bir kez daha, 'TMM' diye ifade ettiÄŸimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarÄ±na sÄ±kÄ± ÅŸekilde riayet etmesini istiyoruz. Bunlar rastgele ifade edilen, laf olsun diye tekrarlanan kurallar deÄŸildir. Her bir kuralÄ±n gerisinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k tecrÃ¼be, emek, bedel ve acÄ± vardÄ±r."

TemizliÄŸe dikkat etmeyen, maskesini takmayan, fiziki mesafeye uymayan her kiÅŸinin kendisiyle birlikte temas ettiÄŸi herkes iÃ§in sonu Ã¶lÃ¼me kadar varan bir tehdit kaynaÄŸÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ unutmamasÄ±nÄ± isteyen ErdoÄŸan, bazÄ±larÄ±nÄ±n taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olduklarÄ± iÃ§in hastalÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r etkilerini hissetmeyebileceÄŸini vurguladÄ±.

Bu kiÅŸilerin, virÃ¼s bulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± insanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar Ã§ekmesine, hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman akÄ±llarÄ±ndan Ã§Ä±karmamasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, kendi ailesine, sevdiklerine veya hiÃ§ tanÄ±madÄ±klarÄ±na bÃ¶ylesine bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapmanÄ±n, akÄ±l ve vicdan sahibi hiÃ§kimsenin altÄ±na giremeyeceÄŸi vebal olduÄŸunu dile getirdi.

"SigaralarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ã¶pe atÄ±n"

"Milletimden bir kez daha rica ediyorum, TÃ¼rkiye ÅŸu illeti yenene kadar lÃ¼tfen kurallara uyalÄ±m, uymayanlarÄ± ikaz edelim." ifadesini kullanan ErdoÄŸan, "LÃ¼tfen, ÅŸu sigaralarÄ±nÄ±zÄ± artÄ±k Ã§Ã¶pe atÄ±n. Biliniz ki en bÃ¼yÃ¼k tehdit unsurlarÄ±ndan biri de o sigaradÄ±r. Kendi kendinize adeta Ã¶lÃ¼m fermanÄ±nÄ± imzalÄ±yorsunuz, o sigaranÄ±n dumanÄ±yla. Bunu da bir kenara koymanÄ±z lazÄ±m. Her tÃ¼rlÃ¼ toplu etkinliÄŸe bu sÃ¼rede ara verelim. DÃ¼ÄŸÃ¼nlerimizi az sayÄ±da katÄ±lÄ±mla ve kÄ±sa sÃ¼rede yapmanÄ±n bize hiÃ§bir maliyeti olmaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, bu sÃ¼reÃ§te sevdiklerinin dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine gitmediÄŸini, kendilerini makamÄ±nda aÄŸÄ±rlayarak hediyelerini takdim ettiÄŸini belirtti.

"Taziyelerimizi telefonla bildirmek, Fatiha'mÄ±zÄ± uzaktan okumak aynÄ± sonucu verir. Tatilimizi kÄ±sa tutmak ve izole ÅŸekilde yapmak bizi aynÄ± ÅŸekilde dinlendirir." diyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ãœlkemizin normalleÅŸme adÄ±mlarÄ±nÄ± daha ileriye taÅŸÄ±mak iÃ§in bu mÃ¼cadeleyi baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoÄŸun bakÄ±m ve vefat sayÄ±larÄ±nÄ± belirli bir Ã§izginin altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rmeden hiÃ§birimiz rahata, huzura ve gÃ¼vene kavuÅŸamayÄ±z. TÃ¼rkiye'nin, Ã¼retimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaÅŸabilmesinin yolu da salgÄ±nÄ±n seyrinin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nden geÃ§iyor. Libya'dan Suriye'ye, DoÄŸu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniÅŸ bir alanda tarihi mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten bir Ã¼lke olarak gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze, dikkatimize, enerjimize sahada ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu bÃ¼yÃ¼k potansiyeli salgÄ±na kurban vermeyelim. Denizi geÃ§tiÄŸimiz bir yerde derede boÄŸulmamak iÃ§in hep birlikte Ã§ok daha dikkatli, dirayetli, kararlÄ± hareket edelim."

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