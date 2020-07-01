Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız."