30.03.2020 - 14:04 |
Son dakika haberler: Bakanlık'tan corona virüs kararı! Personel evlerine gönderilmeyecek
Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, duruşmaların 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Gül cezaevlerinde görev yapan personelin belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyeceğini ve izole edilen yerlerde kalacağını açıkladı.
Son dakika haberi I Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da HSK ve TBB ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;
30 Nisan'a kadar duruşmalar ertelendi.
Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak.
Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır.
Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır.
(Kovid-19'la bağlantılı)
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