MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
ABONE OL
25.07.2020 - 18:41 | | DHA / AA

Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Gelen son dakika haberine göre; CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1318 delegenin 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor.

Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! CHP Kurultayında İlhan Cihaner konuştu: Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz!

 

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

3 futbol sahası uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan geçti

3 futbol sahası uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sıradaki Haber