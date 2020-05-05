Son dakika I AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

Son dakika I Normalleşme sürecine değinen Sözcü Çelik, vakaların düştükçe yeni kolaylıkların geleceğini açıkladı Çelik, "Vaka artışı olursa önlemler sıklaştırılacak. Şimdiden br takvim belirlemek mümkün değil" dedi.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

(Normalleşme süreci başladı)

Tedbirlere uyalım. Rehavete kapılmayalım. Tedbirlere uyarsak, normalleşme o kadar mümkün olacak. Rehavete düşmemek konusunda birbirimizi uyaralım. Rehavete kapılmamamız gereken bir dönemdeyiz.

(Darbe iması tartışması)

Bir internet sitesindeki yazarın Sayın Cumhurbaşkanımızı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti ile tehdit ettiğini gördük. Türkiye'de belli odaklar, ben bunlara demokrasiyi felç etme örgütü diyorum. Barolarda, bürolarda, bürokrasi de karşımıza çıkarlar. Bunlar demokrasiyi felç etme örgütünün gönüllü üyeleridir. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı rejimine saray rejimi demeye başladılar. Askeri vesayeti, yargı vesayetini tahrik etmeye çalışırlar bunlar. Saray rejimi tartışmasını çok uzun zamandır yapıyorlar.

Meclis'e ilk girdiğimizde hemen rejim tartışması haline getirirlerdi.

Bu zihniyet türlü şekillerde karşımıza çıkar. Rejim tartışması açmak istiyorlar.

Rejim tartışması demokrasimizi yaralıyor. Bazıları antidemokratik imalarda bulunuyor.

'Seçimle veya başka türlü' demenin anlamı net. Bu cunta çağrılarına direniyoruz.

Rejim tartışması açan, Yassıada zihniyetdir. Bu milli iradeye dönük suikast girişimidir. Neden bu çağrılar hep bir partiden geliyor? Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır.

İçimizde hastalıklı bir zihniyet corona virüs ile ilgili mücadelede başarısız olalım diye mücadele ediyor. Bunların içinde bilim adamı vasfı taşıyanlar ve siyasilerin olması son derece üzüntü vericidir. Tabii siyaset önümüzdeki nesil için yapılırsa çok daha kıymetlidir. Önümüzdeki seçimleri de, önümüzdeki nesilleri de düşünüyoruz.

(Salgına karşı ekonomik destekler)

Ekonomik destekler 200 milyar TL'ye ulaşmıştır. 5 milyon 100 bin vatandaşımıza kamu bankaları kredi desteği sunmuştur. Şimdiye kadar 102 ülkeden 65 bin vatandaş geldi.

Esnafa verilen destekler çok önemliydi. Çok yönlü düşünerek krizi yönetemiyoruz.

(Yurt dışından salgın tahliyeleri)

Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık.

(Corona virüs sonrası dünya)

Virüs öncesi dünya ile sonrası dünya farklı. Corona virüs sonrası dünyanın köklü bir şekilde değişeceğini öngörebiliriz. Etkiler üzerine analiz yapanlar, corona öncesi ve corona sonrası dünyanın farklı olacağını ortaya koyuyor. İleriye dönük bakıldığında 2.Dünya Savaşı sonrası oluşan düzenin corona virüs ile sona erdiği görülecek. Aşı dünyanın ortak malı olmalıdır anlayışımız, dünya 5'ten büyüktür anlayışımızın coronaya uyarlanmış halidir. Bazı ülkelerin mahrum bırakıldığı dünya dikiş tutmaz.

Dünya Sağlık Örgütü "ilk kriz aşının eşit dağıtımı" dedi. Radikal bir değişim ve dönüşümün olacağı kesin. Gıda ve sanayi alanlarına daha çok eğileceğiz.

(T3 Vakfı'na saldırılar)

T3 Vakfı'na yapılan saldırılar manidardır. Yine cunta çağrıları, darbe çağrıları yapanlar tarafından yapıldı bu çağrılar. Siyasi suikastler, bu gelişmelerde de yapılmaya çalışılıyor. Yine aynı siyasi argümanlarla yapılıyor. SİHA'ların oyun değiştirici olmasının derin bir rahatsızlık yaratmış olduğunu görüyoruz. Milletvekili olarak görev yapanların bundan rahatsız olması herhangi bir demokratik anlayışla izah edilebilir değil.

SORU - CEVAP

(Normalleşme takvimi)

Kalabalıklaşmanın oluşmamasını sağlamak en önemli konu. Kalabalıklaşmanın doğal olduğu mekanlarda sosyal mesafe önemli. Herkes istiyor bellir bir mekanlarda oturalım istiyor. Ancak bu belli bir takvim içinde olacak. Şu an için ona dair bir şeyler söylemek çok mümkün değil. Kolaylaştırmalar duruma göre gündeme gelecektir. Ters bir durum olursa sıkılaştırmalar gündeme gelecektir. Maskelerle ilgili karara dair yapılmış, bitmiş bir çalışma yok.

(YKS tarihi ile ilgili eleştiriler ve ücretsiz maske dağıtımı)

Maskeleri en yoğun şekilde dağıtmaya çalıştık. Muhalefet bununla ilgili verileri nereden almış, veri aldıklarını da sanmıyorum. Kendilerine gelen şikayetler üzerinden konuşuyorlar. Ne kadar kapasitemiz varsa kullandık. Vatandaşımızın memnuniyeti çok yüksek durumda. Elde maske yoktu da biz yurtdışına göndermişiz gibi bir algı yapıyorlar. Bu kriz bir hafta, birkaç gün önceden alınan kararlarla yönetilecek bir kriz değil. Gün içinde değişen, dinamik kararlarla yönetilen bir süreç. En başarılı mücadele eden ülkeler arasında yer aldığımızı DSÖ'de söylüyor.

YKS için alınan ilk karar ne kadar süreceği bilinmezken alınmış bir karardı. Öğrencilerin işleri kolaylaşsın diye baraj indirildi, süreç uzatıldı, müfredattan muaf olmaları sağlandı. 100 binden fazla öğrencinin üniversiteye girmesi sağlanacak. Öğrenci kardeşlerimiz biliyor ki, tüm gelecek hazırlıklarımız onlar içindir. Bütün aldığımız kararlar onların geleceği içindir. Onların geleceği için bu ülkeyi hazırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.