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30.04.2020 - 11:50 |

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bu akşam yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e yardım gönderilecek uçağın bu akşam yola çıkacağını bildirdi.

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bu akşam yola çıkıyor

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.

Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Bu akşam yola çıkıyor

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