Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bu akşam yola çıkıyor

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.