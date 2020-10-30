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30.10.2020 - 16:15 |

Son dakika I İzmir'deki deprem sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu.

Son dakika I İzmir'deki deprem sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
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Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için.

Son dakika I İzmirdeki deprem sonrası Kılıçdaroğlundan açıklama

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