30.10.2020 - 16:15 |
Son dakika I İzmir'deki deprem sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için.
Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.