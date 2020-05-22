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22.05.2020 - 12:20 | | DHA

Son dakika! İbrahim Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü.

Son dakika! İbrahim Kalın'dan kritik görüşme

Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter’ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Yasak gelmeseydi vaka sayıları artabilirdiSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bayramda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Bizim kültürümüzde bayramlaşma var, sarılma, tokalaşma var, bunlar bulaştırıcılığı artıran şeyler; bunları düşünerek 81 ilde sokağa çıkma yasağı oluşturuldu. Yasak gelmeseydi hem temas, hem de kalabalıkların oluşmasıyla vaka sayıları artabilirdi" dedi.
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