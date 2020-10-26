26.10.2020 - 14:08 |
Son dakika... İbrahim Kalın'dan net Azerbaycan mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın ateşkesi bir kez daha bozması sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Kalın, 'Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor." Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek.
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılarBursa’da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol’un (29) üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı. Çığlıkları üzerine farkedilip, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan Çelikkol, hastaneye kaldırıldı.