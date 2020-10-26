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26.10.2020 - 14:08 |

Son dakika... İbrahim Kalın'dan net Azerbaycan mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın ateşkesi bir kez daha bozması sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Kalın, 'Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak' dedi.

Son dakika... İbrahim Kalın'dan net Azerbaycan mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor." Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek.

Son dakika... İbrahim Kalından net Azerbaycan mesajı

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