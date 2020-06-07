Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib açıklaması

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Corona virüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir.

Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur.

Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır.