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07.06.2020 - 12:44 | | AA

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika İdlib açıklaması yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, 'İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır' dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib açıklaması

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Corona virüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir.

Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur.

Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır.

Otomobil 5 metrelik istinat duvarından böyle düştüANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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