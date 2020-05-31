Son dakika! İşte vekil transferini önleyecek formül

TBMM’nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalar, siyasi tartışmalarla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyum çalışmaları ile milletvekilleri transferine ilişkin yasal düzenlemeler, tartışmaların odağını oluşturacak. Komisyonlara yasa yapma yetkisi, vekillere zorunlu bağımsızlık gibi konular tartışılıyor.

ŞENTOP ÇALIŞMA YAPTIRDI

Edinilen bilgiye göre, TBMM açılmadan çalışmalarına başlanan düzenlemelerden birini, İçtüzük değişikliği oluşturuyor. TBMM Başkanlığı, yasama uzmanları ve Meclis bürokratlarına yeni sisteme uygun çalışma kuralları oluşturmak için bir çalışma yaptırdı. Yapılan çalışmanın önümüzdeki günlerde partilere sunulacağı ve tartışmaya açılacağı öğrenildi.

YASA KOMİSYONLARDA HAZIRLANACAK

Yeni içtüzük taslağındaki en önemli değişikliğin, ihtisas komisyonlarının çalışma şekline ilişkin olduğu belirtiliyor. Artık, yasaların Meclis komisyonlarında yapılması için alt yapı oluşturulacak. Yasaların bakanlıklar veya bürokratlar tarafından hazırlanarak, TBMM’ye gönderilmesine son verilmesi planlanıyor. Hükümetin önerdiği tasa tekliflerine ilişkin çalışmaların, ihtisas komisyonlarında yapılması ve ilgili bakanlıkların yardımcı olmak için bürokrat göndermesi planlanıyor.

VEKİL TRANSFERİNE FREN FORMÜLÜ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerileri arasında bulunan ‘milletvekili transferini engelleme’ çalışmalarında ise formüller tartışılıyor. Çalışmalar sırasında özellikle Avrupa ülkelerindeki uygulamalara bakıldığı ve bu uygulamalarla ilgili alternatiflerin çıkartıldığı öğrenildi.

AVRUPA SİSTEMLERİ TARANIYOR

Batı ülkelerine ilişkin bazı örneklerde, seçimden sonra parti gruplarının oluşması için milletvekillerine bir kaç aylık bir süre veriliyor. O süre içinde milletvekilleri hangi parti grubuna katılacağına karar veriyor. Gruplar oluştuktan sonra da bir daha yeni gruplar kurulamıyor. Tartışılan örnekler arasında şunlar bulunuyor:

- Seçimlerden sonra grupların oluşması için süre verilecek. Bu süre içinde kurulan gruplar seçime kadar gidecek. Yeni grup kurulamayacak.

- Milletvekilleri partisinden istifa edip bağımsız kaldıktan sonra sadece bir kez parti değiştirme hakkı verilecek. Parti değiştirdikten sonra tekrar istifa ederse, bağımsız olarak yoluna devam edecek.

- Bir parti, seçimlere en az 6 ay varken grup kurarsa seçime katılabilecek.”

PARTİ YÖNETİMİNE İLETTİLER

Olasılıkların araştırıldığı çalışma AK Parti’de sürerken, bazı milletvekillerinin bu çalışmanın sorun yaratacağına ilişkin görüşlerini parti yönetimine ilettiği öğrenildi. Anayasayla güvence altına alınmış bazı hakların, yasal düzenlemeyle engellenmesinin doğru olmadığı, bu tür yasal düzenlemenin daha çok engellenen kişilerin işine yaradığı şeklindeki görüşler iletildiği belirtildi.