Son Dakika... Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kısıtlamaların esnetilmesi gündemde mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? CNN TÜRK muhabiri Mustafa Berber kritik Kabine Toplantısı önce flaş detayları paylaştı.

İşte CNN TÜRK muhabiri Mustafa Berber'in açıklamaları;

Bugün Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve koronavirüsle mücadele kapsamında bundan sonra atılan adımlar olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelmişti. Ve o toplantının ardından da yazılı bir açıklama yapmıştı. Yazılı açıklamada da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci aşılamada yani 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına yönelik yapılan aşıların tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de ikinci aşamaya geçeceğiz dedi. İkinci aşamada da kritik görevlerde bulunan kamu çalışanları bulunuyor. Polis, asker gibi onların aşılanmasına ilişkin takvimin bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR

Merak edilen başlıklardan bir tanesi de kısıtlamalarda bir esnetme olacak mı? Aslında hafta başından itibaren il bazlı vaka sayıları açıklanmaya başlanmıştı ve illere göre de esnetme olabileceği söylenmişti. Bu kapsamda ilk olarak kafe ve restoranların açılabilmesi gündemde. Bunun için de kafe ve restoran işletmecilerinin gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda diyebiliriz. Çünkü bazı öneriler var. Onlar bir tanesi kapalı alanlarda kapasitenin yüzde 30, açık alanlarda ise yüzde 50 oranıyla açılması. Bunun yanı sıra kafelere veya restoranlara giden müşterilerin 45 dakikadan fazla orada oturmamasına yönelik öneriler vardı. İşte bu öneriler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Ve bir kısıtlamada esnekliğe gidilecek mi, gidilmeyecek mi? bu sorunun yanıtını arıyor olacağız Kabine Toplantısı'nda.

GARA'DA TERÖR OPERASYONU

Yine en önemli başlıklardan bir tanesi Kabine Toplantısı'nda Gara operasyonu olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün online olarak NATO Toplantısı'na katılacak ve toplantı erken biterse de Kabine Toplantısı'na gelerek bir sunum yapmasını bekliyoruz. O sunumun içerisinde de operasyona ait görüntülerin sunulması bekleniyor. Gara operasyonuna ilişkin görüntülerin izletilmesi bekleniyor. Sadece operasyon anına ilişkin değil bundan sonraki süreçte Gara'nın ardından bölgede operasyonun genişleyerek devam edecek mi? İşte bu sorunun yanıtı için gözler Kabine Toplantısı'nda olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. O açıklamada da toplantının gündeminde ele alınan başlıklarla olası kısıtlamaların esnemelerin de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını bekliyoruz.