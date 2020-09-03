Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' ve 'ihraç' konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum" dedi.

"Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş" diyen Kılıçdaroğlu, 'Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım' ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusuna değindi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin zamanında yapılacağı için bu tartışmanın erken olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız. Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz.