Son dakika... Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubuna AK Parti'den tepki

AK Partili Turan, TBMM'de bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, bir soru üzerine Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin vazgeçilmez esas ilkesidir. Hukuk herkese eşit adil uygulandığında kıymetlidir, ilkesel duruşumuz budur. Bunun ekstra bir açıklamaya konu olmasını doğru bulmuyoruz. Kişilere bağlı gündem olmaması gerekir. Her gün Cumhurbaşkanı'na da bize de sayısız tehditler geliyor, her birinin gündem olmasını tartışılması doğru değildir" dedi.

'TARTIŞMANIN BAŞLADIĞI YER KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMASIDIR'

Konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini dile getiren Turan, CHP'nin bu gerilim üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını da savundu. Turan, "Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, bir anlamda ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır" diye konuştu.

'O DÖNEM SAYIN KILIÇDAROĞLU BİR TEPKİ KOYDU MU?'

Bülent Turan, Çakıcı’nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini de hakaret ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu? Siz; Kılıçdaroğlu’ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan’ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’ndan kınama duydunuz mu? İnsanın hayatı ilkeli duruşu kadar kıymetlidir. Kılıçdaroğlu'na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın, Erdoğan'a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın. Bana göre, sana göre ilke olmaz: Kılıçdaroğlu tahditte ortalığı yıkacaksın, başkasına olduğunda ağzını açmayacaksın. Anayasa çalışmasında yakalandıkları için korkuları var, ondan kaynaklanıyor. Suçluluk psikolojisinden kaynaklanıyor."