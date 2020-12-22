22.12.2020 - 18:04 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Bakan Soylu'dan tepki
Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı, 'Alınması gereken yerlerden vergi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın' konuşmasının bölümünü paylaşarak, 'Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...' dedi.