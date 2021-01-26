Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den hemşire Gülnaz Şırınga açıklaması

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir selamla bin hatır kazanırız. Eğer istersek bir gönüle bin yoldan ulaşırız. Bizim siyasetimiz hakikatin içindedir. Bizi arayan çarpık kulisler, çorak ortamlarda değil Türk milletinin varlığında bulacaktır. Bariz farkımız da budur. Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahçubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın, açığımız yok ki korkularımız olsun. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, boşuna heveslenmesin.

(Siyasetçi ve gazetecilere saldırı)

Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır.

Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar.

Tezgahlanmış kara kampanyaya asla teslim olmayız. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın.

Cumhur İttifakı kaos planlarını suya düşürmektedir. Biz ülkemiz ve milletimiz için huzur istiyoruz.

(Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler)

Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi'nde 24 gündür süren eylemler bize göre bir prova niteliğindedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına gerek duyulan günlerde, sokak hareketi ortaya çıkarmak isteyenlerin olduğu da bilinmektedir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Serok Ahmet Koalisyon hükümeti kurmaya geldiğinde bize söylediklerini açıklasak, insan içine çıkamazdı. Kimlerin dolduruşuna geldiği bellidir. Gelecekte küçük bir ayrıntı olarak hatırlanacağını da aklından çıkarmamalıdır.

'HAYRET ETTİM'

Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Kılıçdaroğlu yalan bataklığındadır. Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Kötü söz geri döner ve sahibini rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de yaparız. Nerede ne yapacağımızı yalnızca biz biliriz.

CHP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa katile katile caniye cani teröriste terörist demesini öğrenmelidirler. HDP'nin Esenyurt ilçe binasındaki dehşet verici görüntüler bize göre malumun ifşasıdır. Hücre evi olan ilçe binası teröristlerin sığınağı haline dönüştürülmüştür.

HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır. HDP demek PKK demektir, HDP demek ihanet demektir. HDP demek kundağa sarılan bebeklerimize ölüm demektir. Bizim parti kapatılmasıyla ilgili görüşlerimiz çok açıktır. Tutarlı çizgimizde şimdiye kadar bir değişiklik olmamıştır. Siyasi partilerin kapatılarak cezalandırılması yerine, anayasanın temel ilkelerine aykırı hareket eden parti sorumluların cezalandırılmasını dile getirdik. Kurunun yanında yaşın da yanmasının önlenmesi önemlidir. HDP'nin kapatılması adalete aykırılık teşkil etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir.

Hukuk ve adalet devletin sözüdür, var oluşunun meşru gücüdür. Devleti devlet yapan hangi değerler varsa karşı saldırıya uğramaktadır. Kanaatimiz odur ki, teröriste terörist diyemeyen işlenmiş suçlara potansiyel ortaktır. CHP yönetimi teröristlerle değil, rektörlerle uzman çavuşlarla uğraşmaktadır. Bir de bu kutsal mesleği yapanlara militan muamelesi yapmaktadır. TDK sözlüğüne göre militanın üç anlamı vardır. Rektörlerimizin uzman çavuşlarımızın hangi mücadeleleri militanlıkla uyuşmaktadır. CHP militan arıyorsa Boğaziçi'ndeki il başkanlarına bakacaklar. CHP yönetimi militan görmek istiyorsa, bir boy aynasına geçip titizlikle incelemelidir.