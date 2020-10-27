27.10.2020 - 10:49 |
Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
Gelen son dakika haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.