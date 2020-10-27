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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
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27.10.2020 - 10:49 |

Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
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