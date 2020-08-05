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05.08.2020 - 14:52 | | İHA

Son dakika... MHP'de Ordu İl Başkanı belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Naci Şanlıtürk'ün, MHP Ordu İl Başkanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Son dakika... MHP'de Ordu İl Başkanı belli oldu

Ayrıntılar birazdan...

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
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