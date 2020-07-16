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16.07.2020 - 10:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçları açıklaması

Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamalarında bulundu.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçları açıklaması

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.

Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuktan LGS sonuçları açıklaması

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuktan LGS sonuçları açıklaması


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