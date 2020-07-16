16.07.2020 - 10:40 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçları açıklaması
Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamalarında bulundu.
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.
Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.