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30.12.2020 - 11:24 | | AA

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim ve karne açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Yüz yüze karnenin verilmeyeceğini açıklayan Bakan Selçuk, 'Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir' dedi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim ve karne açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri)

Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim.

Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız

(Uzaktan eğitim)

Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

(Dijital karne)

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanından uzaktan eğitim ve karne açıklaması

(Kovid-19 aşısı)

Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak.

Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.

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