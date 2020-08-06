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06.08.2020 - 10:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 'İddialar asılsızdır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 'İddialar asılsızdır'
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Son dakika: Yeni yasaklar geliyor! Karantina veya sokağa çıkma yasakları...
Son dakika: Yeni yasaklar geliyor! Karantina veya sokağa çıkma yasakları...
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Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İddialar asılsızdır

BAKAN KOCA'DAN İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 14 ilin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, salgına karşı planlama yaptık'' dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''İl değerlendirme toplantılarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla, il bazında, 14 ayrı video konferansta dün bir araya geldik. Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eş güdümü sağladık. İçişleri Bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz'' dedi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İddialar asılsızdır

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İddialar asılsızdır

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