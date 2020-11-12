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12.11.2020 - 17:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Son dakika gelen habere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, 'Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik' dedi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

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