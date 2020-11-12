Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.