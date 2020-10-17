17.10.2020 - 14:57 |
Son dakika... Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak.
Gence'de saldırıya uğrayan bebek ile annesini ölüm bile ayıramadıErmenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.