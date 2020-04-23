Son dakika: TBMM 100 yaşında! Şentop'tan 1. Meclis'te önemli mesajlar

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

1. MECLİS'TE TÖREN

Devlet erkanı, Anıtkabir'in ardından 1.Meclis'e gitti. Burada da tören düzenlendikten sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop kısa bir konuşma yaptı.

Şentop, "Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli'de namaz kılındıktan sonra halkımızın, köylülerimizin sevinç gözyaşları ile 1.Meclis'e yürünmüştür. İstanbul'un işgali ile birlikte devlet merkezinin işleyemez hale gelmesiyle 700 yıldır yaşadığımız bu topraklarda bir yönetim sorunu ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, acele bir şekilde bu durumun tamir edilmesi gerektiğini ifade etmiştir." dedi.

ANITKABİR'DE TÖREN

Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

"Gazi Meclis'imizin ilk Reisi, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, büyük Gazi, milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararıyla 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes Milli Mücadele'mizi yöneten Gazi Meclis'imizin 100'üncü açılış yıl dönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıl dönümünü coşkuyla kutlamaktadır.

Fedakarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin manasına bağlı, Kuvayımilliye ruhunu müdrik ve 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."

ZİYARETTEN NOTLAR

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

Meclis Başkanı Şentop'un Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve protokoldeki diğer bazı isimler ise kulenin girişinde bekledi.

Törenin ardından CHP milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu ile toplu fotoğraf çektirdi.

BAKAN SELÇUK ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Vatanın kurtuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten, 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz.

Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan, ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100. şeref yılına kavuştuğumuz bu günü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

ZİYARETTE COVID-19 TEDBİRLERİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.