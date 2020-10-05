Son dakika... Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama

Bakan Çavuşoğlu, 'Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz.

NATO'nun bir insiyitafi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz. Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu. Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var. Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik.

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için. Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık.

Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor. NATO'nun yurtdışı misyon ve çalışmalarına en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

Stoltenberg'in açıklamaları;

Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir

Amacımız Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek.

Türkiye ve Yunanistan'ın yapıcı tutumu olumlu.

Uyuşmazlıklar müzakere yoluyla ele alınmalı.

S-400'ün alınması bizim için bir sorun çıkartıyor. Hava araçlarımıza tehlike teşkil ettiği gibi, ABD'den yaptırım tehdidini de ortaya çıkartıyor.

SORU-CEVAP

(Ermenistan'ın saldırıları)

Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Sıkışan Ermenistan sivilleri hedef alıyor. Ermenistan sivillere saldırıyla savaş suçu işliyor.

Stoltenberg: Durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz. Net çağrıda bulunuyoruz. Hemen savaşın durdurulması. Barışçıl müzakereye dayanan bir çözümün bulunması. Tüm taraflar çatışmayı bir an önce durdurmalı