20.10.2020 - 10:47 | | DHA
Son dakika! Ümit Özdağ'ın FETÖ iddiasına Meral Akşener'den ilk açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili ve kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ'ın iddiaları hakkında ilk kez konuştu.
Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:
Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli.
Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydun. Sayın Bülent Turan'ın yazdıkları üzerinden baktığımız zaman, başka bir gözle bakacağız olaya. Biz bir saldırı bekliyorduk ama... Bunu söyleyen yalancıdır.
"İnsanların kanını emiyorlar" e postası 11 tefeciyi tutuklattı!Adana’da tefecilerin ağına düşen bir vatandaş isimsiz olarak “Adana’da tefeci şebekesi var insanların kanını emiyorlar, donlarına kadar alıyorlar” diyerek polise e-posta gönderince yapılan takip soncunda vatandaşa yüzde 20'ye varana kadar faizle para veren 12 zanlı yakalandı.