Son dakika! Ümit Özdağ'ın FETÖ iddiasına Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli.

Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydun. Sayın Bülent Turan'ın yazdıkları üzerinden baktığımız zaman, başka bir gözle bakacağız olaya. Biz bir saldırı bekliyorduk ama... Bunu söyleyen yalancıdır.